Federico Muñoz: “El país lleva más de un año de reactivación”

Así lo aseguró el titular de Federico Muñoz & Asociados a través de la 99.9 y después de diferentes trabajos que han realizado. “Se está empezando a sentir en los bolsillos de muchos hogares y es uno de los ingredientes que terminan reflejando en los índices de confianza del consumidor”, agregó.

El economista Federico Muñoz analizó en la 99.9 desde su punto de vista las cifras que se enuncian sobre el crecimiento de la actividad y lo reflejó como un rebote que se ha extendido a punto tal de considerar un año de evolución constante.

“Si se analizan los indicadores, la economía está en un rebote y lo sabemos hace tiempo. El piso de la actividad económica de Argentina se verificó en el tercer trimestre del año pasado donde hubo una leve recuperación. Con seguridad el tercer trimestre de este año dará una variación positiva. Llevamos más de un año de reactivación”, explicó.

Aquello que inicialmente no alcanzaba para que los argentinos vivan mejor, hoy empieza a tener otros matices: “en un principio no se hizo sentir en la gente, no impactaba en la generación de empleo o la recomposición de los salarios. Ahora ha recorrido un camino y se está empezando a sentir en los bolsillos de muchos hogares y es uno de los ingredientes que terminan reflejando en los índices de confianza del consumidor e incluso en las encuestas políticas respecto de las elecciones”.

Refiriendose al tema precios y costos en el país, hay un claro problema en la cadena de valores que tiene que ver con el flete y lo señaló hablando de la producción en Tierra del Fuego que tendría que incentivarse hacia dispositivos como celulares y no tanto a heladeras o electrodomésticos de gran tamaño que requieren un mayor espacio para su llegada a Capital y distintos centros del país. “La solución a los problemas del flete las tiene el barco. Han habido conflictos de intereses varios y gente que no está interesada en que Ushuaia por ejemplo tuviera un puerto para transportar la mercadería que produce a Buenos Aires. Es el camino más claro para abaratar el flete”, destacó el titular de Federico Muñoz & Asociados.

Por último, también tocó el tema del sobre precio en las obras públicas durante el último gobierno de Cristina Fernández y utilizaron índices concretos a través de una metodología para ver esa evolución: “en algunos trabajos que hicimos, comparamos algunos indicadores físicos de inversión pública referidos a la infraestructura comparándolos con indicadores monetarios, lo que De Vido mostraba en la página web del ministerio. Lo que indicaba ese ejercicio era que De Vido pagaba demasiado cara la obra pública y nos llevaba a especular las razones de esos sobreprecios”, puntualizó. “Algunas de las respuestas las están brindando los jueces que tienen a De Vido y buena parte de sus lugartenientes de la gestión pasada recorriendo tribunales por sospecha de coimas”; sentenció.