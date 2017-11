Fernando Berlingeri: “Se adjudicó un servicio con presupuestos que no eran reales”

El fiscal Fernando Berlingeri brindó detalles en la 99.9 sobre la investigación que están llevando adelante en un caso donde se habrían dado adjudicaciones para Miguel Ángel Oviedo presentando presupuestos falsos para direccionar la contratación: “tenemos que ver como ha sido el armado y quienes son los funcionarios que han intervenido”.

La fiscalía de Delitos Económicos está investigando el caso de una adjudicación que se habría dado de manera irregular durante la administración de Gustavo Pulti. Uno de los representantes del ministerio público, Fernando Berlingeri, dio detalles a través de la 99.9: “tenemos una causa en investigación referida al servicio de transporte de la policía local cuando fue la inauguración del sistema. Era el transporte diario y estamos analizando las características de esta contratación”.

En estos momentos, tienen bajo investigación dos expedientes puntuales donde se veía la misma operatoria: “se presentaron tres presupuestos de los cuáles dos eran falsos. En todo momento, el oferente fue uno sólo. Hay varios legajos tramitando pero hemos logrado un avance interesante en este solamente”, puntualizó.

La persona en cuestión que fue beneficiada con las adjudicaciones es Miguel Ángel Oviedo que ya se presentó ante la justicia: “le tomamos declaración y dio los motivos y nos ubicó en tiempo y espacio de como se produjeron los sucesos. Nos ha dado una versión exculpatoria, para que morigere su responsabilidad. Tenemos que buscar la prueba ahora de lo que él nos refirió”.

De ahí se desprendieron los principales elementos con los que cuenta la investigación hasta el momento: “reconoció que los presupuestos no son reales y hace mención a un acuerdo con las personas que debieran haber sido los otros oferentes. Tendría un permiso tácito para pasar esos presupuestos sin ser oficiales”, contó Berlingeri.

Lo más extraño es que todavía el servicio que prestó no lo ha cobrado: “tenemos que ver como ha sido el armado y quienes son los funcionarios que han intervenido. Son contratos por dos meses por 600.000 pesos cada uno. El estado no lo ha pagado aunque el servicio se ha hecho”, finalizó.