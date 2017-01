Fernando Corsiglia: ” El problema está situado en el corazón del gobierno provincial”

Fernando Corsiglia, Presidente de la CICOP, dio detalles de los reclamos que motivan el paro de médicos que se lleva adelante en la Provincia de Buenos Aires. Explicó que algunos de los motivos de la medida son los bajos salarios y el incumplimiento de acuerdos.

El Presidente de la CICOP habló con la 99.9 a raíz de la medida de fuerza tomada por los médicos provinciales. Explicó que se está reclamando una convocatoria que no se ha producido después de tres semanas, y “planteando una propuesta que contenga lo salarial, y el resto de los puntos no cumplidos de la discusión o paritaria anterior“.

En cuanto a la situación salarial de los profesionales de la salud provinciales, Corsiglia explicó: “buena parte de los salarios está entre los 19 y los 21 mil pesos como promedio, estamos hablando de gente con muchos años en la carrera, es una de las grandes cuestiones que tenemos que tratar. También las condiciones laborales son preocupantes“. También se refirió a la cuestión particular de los residentes, “que muchas veces son usados como mano de obra intensiva y bastante barata para cubrir puestos que deberían estar cubiertos por profesionales de planta“.

“Nosotros creemos que hay que mejorar los presupuesto y que por supuesto hay que mejorar los salarios porque hoy nos estamos quedando sin profesionales para cubrir los lugares, entonces hay guardias donde no hay clínico, o pediatra o traumatólogo, esto pasa sistemáticamente, pero de persistir esta situación esto se va a hacer tan notable y tan evidente que en verdad vamos a tener que cerrar servicios completos, de hecho en alguna situación esto ya pasa“, remarcó.

Por otra parte, explicó que el reclamo también parte de acuerdos incumplidos en la paritaria anterior, como por ejemplo, el pase a planta de personal de salud que se encuentra trabajando en forma precaria. “El sistema de ingreso a trabajar en el Ministerio de Salud es muy perverso. Es a través de una beca, que en realidad no es una beca de formación ni de investigación, sino que es un trabajo precario. Hay un poco más de 5000 dependientes del Ministerio de Salud en la Provincia. Nosotros acordamos en el trimestre de julio – septiembre que no iba a haber más esa forma de ingreso y que los trabajadores iban a ir pasando a planta según un cronograma establecido. El cronograma se iniciaba en diciembre con 300 profesionales y 300 no profesionales ingresando al sistema. Eso lamentablemente no se ejecutó, estamos ante la situación de que ese acuerdo está incumplido y eso estamos reclamando también“.

Finalmente, arremetió contra el gobierno provincial, diciendo que sobre él recae esta situación. “El funcionamiento del Ministerio de Salud deja mucho que desear, pero aquí el problema está situado en el corazón del gobierno provincial , en la decisión que ha tomado de ofrecernos un aumento muy por debajo del resto de los trabajadores y por otro lado no hacer la convocatoria“.