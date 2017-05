Fernando Iglesias: “Hay un salto cualitativo respecto de la banda mafiosa que nos gobernó antes”

El periodista y escritor Fernando Iglesias habló en la 99.9 sobre la reacción de la sociedad en las próximas elecciones y anticipó que “la mayoría quiere vivir en un país normal y no volver a lo de antes”, aclaró. También señaló la importancia de “mantener el equilibrio, está mal caer en que todo es lo mismo”.

Se acerca una nueva instancia de elecciones en el país y será una manera de ratificar o rectificar el rumbo político de este último año y medio. El periodista y escritor Fernando Iglesias dio su opinión en la 99.9 de como se ha movilizado la sociedad luego de los últimos comicios: “hubo una manifestación de un proceso más amplio. La mayoría quiere vivir en un país normal y no quiere volver a lo de antes. Puede haber polémica y quien está más o menos conforme con lo que hace el actual gobierno. Hay un salto cualitativo respecto de la banda mafiosa que nos gobernó durante los últimos años. Recién ahora los argentinos empiezan a cobrar dimensión de la diferencia y creo que eso se verá en las urnas”.

Los periodistas toman un papel preponderante en la consideración de cada tema y la forma de abordarlo, pero hay intentos claros de destitución que fueron muy intensos incluso durante el año pasado: “el periodismo tiene la obligación de ser crítico. No hay que confundir la crítica con el intento destituyente que también existe. Cuando gobiernan los peronistas hay mucha gente que parece utilizar una vara elástica para dejar que todo pase, cuando el gobierno no es peronista pretenden que de un día para el otro nos transformemos en Suiza”, comparó.

En ese sentido, el hecho de la aparición de algunos casos durante el gobierno de Mauricio Macri resultan positivos para el escritor: “es un buen síntoma que se hable de conflicto de intereses y me parece bien que se critique porque cuando hay saqueo no se habla de conflicto de intereses. Antes teníamos una banda que agarraba la plata, la llevaba a Santa Cruz para que la agarre Báez y la pesara. Hay que mantener el equilibrio, está mal caer en que todo es lo mismo”, agregó Iglesias.

Las consecuencias de las políticas kirchneristas se siguen sintiendo, aunque remarcó también que hay cosas que pasan desapercibidas: “el CIADI saca fallos constantemente indicando que el gobierno kirchnerista no cumplió con contratos y ahora hay que pagar. Antes eso se festejaba como una declaración de soberanía; pero ahora hay que pagar”, dejó en claro.

Todo lo que hoy se está refiriendo sobre las deudas y los problemas económicos que dejó el gobierno de Cristina Fernández, tiene una explicación: “cuando sobraba el dinero y el mundo estaba en crisis con un flujo de capitales que se volcó hacia los países emergentes como a Bolivia, en ese momento Argentina se cerró por concepciones ideológicas y que dejó al país como estamos. Creer que se defiende el interés nacional peleandose con todo el mundo, es una estupidez”, concluyó.