Fernando Rizzi: “Lo que necesita Mar del Plata es una nueva recategorización”

El Defensor del Pueblo Fernando Rizzi indicó en la 99.9 que ante los aumentos que han llegado en las tarifas de luz y gas, irán en la búsqueda de una recategorización de la ciudad: “se nos compara con Bahía Blanca cuando tenemos un clima distinto, General Pueyrredón debe tener una categorización como zona fría”, explicó.

Los aumentos en la tarifas de luz y gas empiezan a tener sus repercusiones en la Defensoría del Pueblo que ha comenzado a expresar su preocupación por los reclamos de los vecinos. Fernando Rizzi, se refirió en la 99.9 a lo que está pasando con los marplatenses: “están llegando a la Defensoría casos de familias o personas que viven solas y consumen regularmente que reciben facturas de miles de pesos. Hasta 10.000 pesos hemos visto. Nos parece que el aumento es desproporcionado y exhorbitante”.

El amparo que había dejado sin efecto el aumento anterior ha generado un impacto aún mayor porque se trata de los dos aumentos que se agregan de manera repentinamente: “teníamos un recurso de amparo en la ciudad que nos daba un valor del metro cúbico de gas en 22 centavos y hoy se está facturando en 4,40 pesos. Es decir, para los marplatenses, hay un 2.000% de aumento y eso hace que la gente no pueda pagar el gas”, explicó Rizzi.

Si bien se habló de nuevos conceptos que comenzó a cobrar Camuzzi, el defensor del pueblo advirtió que hay un problema mayor: “lo que trajo de novedad la última facturación es que viene sumado el 50% de la factura anterior que no se había cobrado. Aún teniendo en cuenta eso, el aumento sigue siendo desproporcionado”.

El reclamo que harán ahora, buscando además el apoyo de concejales y legisladores de la ciudad, es que se vuelva a recategorizar a la ciudad: “nos han recategorizado mal y nos están discriminando respecto de otras ciudades que tienen un clima similar. En esto vamos a hacer una convocatoria en los próximos días para seguir insistiendo y hacer un nuevo planteo ante el ENARGAS. Veniamos de una situación tarifaria que era ilógica con la realidad. En muchos casos hasta con valores irrisorios que se trabajó con un régimen de parches en la recategorización. Se nos compara con Bahía Blanca cuando tenemos un clima distinto, General Pueyrredón debe tener una categorización como zona fría”, afirmó Rizzi.

Por el momento, con aumento y todo, se deben abonar las boletas que están llegando, pero mientras tanto tratarán de generar una medida de fondo para solucionar los inconvenientes: “la realidad es que hay que pagar. Los amparos estuvieron presentes hasta el año pasado y el gobierno convocó a las audiencias públicas respectivas. Lo que pasa es que en esas audiencias, al no ser vinculantes no se escucha al consumidor. La única que queda son amparos individuales o bien la recategorización que creemos que es la solución de fondo”, concluyó.