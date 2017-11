Fernando Sánchez: “No hay alegría por la detención de De Vido, nos han robado todo”

En declaraciones a la 99.9, el diputado Fernando Sánchez que confirmó su incorporación al Gabinete de Gobierno Nacional; se refirió a los mecanismos para recuperar el dinero que se compruebe que fue robado de las arcas públicas: “Si tenemos una justicia profesional y que se mueva, más una AFIP que tiene un director que quiere detectar activos ilícitos, una Unidad de Información Financiera como la que tenemos hoy; se puede recuperar el dinero porque hay que hacer inteligencia financiera”.

El diputado Fernando Sánchez ha sido uno de los más activos en las últimas semanas dentro del recinto en los casos de corrupción que se fueron develando y sobre todo en el desafuero de Julio De Vido. Una vez pasada la situación, se indicó que pasará a integrar el Gabinete de Gobierno Nacional y lo ratificó en la 99.9: “formaré parte del Gabinete de Gobierno, me sumo al equipo de Marcos Peña, Mario Quintana, Lopetegui y un grupo de personas más”, indicó.

Respecto de la detención de De Vido, indicó que es un camino de credibilidad que el país necesitaba, pero agregó no estar feliz por la situación: “no se puede tener alegría por una detención, nos han robado todo. Lo que hay es una sensación de alivio porque veíamos que se nos reían en la cara y disfrutaban de todo lo que se habían robado. Encima después terminan siendo diputados. Tenemos que empezar a percibir aunque llega tarde e incompleta, que hay algún tipo de justicia”.

La lucha que quieren dar ahora pasar por recuperar el dinero que se puede comprobar en la justicia que ha sido robado, pero no son mecanismos sencillos los que se deben aplicar: “la corrupción en la Argentina viene desde antes, aunque en el gobierno de Cristina Fernández fue sistemático. Si tenemos una justicia profesional y que se mueva, más una AFIP que tiene un director que quiere detectar activos ilícitos, una Unidad de Información Financiera como la que tenemos hoy; se puede recuperar el dinero porque hay que hacer inteligencia financiera”, dijo.

Otro de los grandes desafíos de aquí a fin de año es el nombramiento del nuevo Procurador General de la Nación y en ese sentido, el diputado Sánchez agregó que “el presidente de la Nación debe proponer un nombre para que tenga acuerdo ante el Senado. Debe cumplir todos los requisitos que no cumplieron los procuradores anteriores como tener experiencia en el sistema de administración de justicia. Además, de conocer y tener integridad moral como persona, no debería tener condicionantes políticos”, finalizó.