Fernando Telpuk: “Debemos trabajar para que el vecino se sienta más seguro”

El Secretario de Seguridad de la comuna local, Fernando Telpuk advirtió en la 99.9 que las estadísticas demuestran una baja en la inseguridad, pero todavía no se puede “achicar la brecha” en lo que percibe el vecino: “es difícil andar por la calle sin tener miedo de sufrir la inseguridad”.

Las cifras de seguridad en Mar del Plata de a poco también empiezan a bajar, pero todavía el delito es una situación preocupante. Así lo indicó a través de la 99.9 el Secretario de Seguridad de la comuna, Fernando Telpuk: “la seguridad tiene dos aspectos, el objetivo que son las cosas que pasan y el subjetivo que es donde debemos trabajar más para que el vecino se sienta cuidado. Es difícil andar en la calle hoy sin tener miedo de sufrir un hecho de inseguridad a pesar de que trabajemos para que el vecino esté seguro. Debemos achicar esa brecha”, afirmó.

Justamente esa idea de estar seguros, todavía dista de ser una realidad para los marplatenses. En algunos casos puntuales, la necesidad es muy importante como los taxistas y remiseros: “en Buenos Aires se anuncia la instalación del botón de pánico en los colectivos y los remises y nosotros hace ya dos años que lo tenemos. Hay herramientas puestas al servicio de la seguridad y hay cosas que funcionan bien porque no es noticia, esa es nuestra responsabilidad, pero cuando algo sale mal ese hecho toma una dimensión que hace parecer que todo está mal”, aclaró sobre lo que los medios aportan.

Incluso aseguró que se pueden conseguir de una forma muy accesible a través de empresas que comercializan esta posibilidad y que no están relacionadas con estamentos municipales: “hay cinco o seis empresas que venden el botón de pánico, cualquier taxista que quiera lo puede comprar y se vincula al centro de monitoreo. Simplemente con tocar un botón, nos salta una alarma y se manda a una unidad para interceptarlo. El costo del botón de pánico es de 800 pesos y la mantención mensual es de 30 pesos, pero no lo vendemos nosotros, sólo damos el servicio de conexión y respuesta”.

Además, anunció algunas medidas complementarias que se tratarán de implementar lo antes posible: “vamos a poner cámaras en algunas paradas de taxis importantes para tener un control de las personas que suben a las unidades, mantenemos corredores de control y todo esto no alcanza, son medidas que tomamos para tratar de atenuar al delito”, remarcó.