Fernando Telpuk: “La escuela de policía permanecerá pero para capacitar a los egresados”

El Jefe de la Policía Local, Fernando Telpuk confirmó en la 99.9 que no habrá nuevos egresados en Mar del Plata este año y explicó que tiene que ver con una resolución del Ministerio de seguridad que pretende que “los aspirantes a policías sean pupilos y no hay posibilidad de alojamiento en la escuela de la ciudad”.

Durante el 2017, la Policía Local no sumará nuevos efectivos formados en nuestra ciudad. Esta información se dio a conocer en las últimas horas y la explicación de esta resolución la brindó el jefe de la fuerza, Fernando Telpuk a través de la 99.9: “la escuela permanecerá, pero el Ministerio de Seguridad cambió el criterio de formación e intentarán que ahora los policías sean pupilos; el viejo formato de escuela de cadetes. La escuela de Mar del Plata no tiene posibilidad de alojamiento, pero permanecería como centro de adiestramiento regional. Vendrán policías egresados para continuar con su capacitación”, puntualizó.

Para Telpuk era necesario contar este año con más policías para completar un número que le pareciera acorde al servicio que se debe cumplir. “Quería sacar unos 150 policías más para este año cubriendo algunas de las bajas que hemos tenido y consideramos que con 1.200 efectivos estaba bien para el tipo de policía que pretendemos. En la calle tenemos 880 efectivos y tenemos 163 más que están afectados al Operativo Sol. Estaremos cerca de los 1.050 efectivos cuando regresen”, adelantó.

El hecho de seguir ampliando la fuerza, tiene que ver con que se han agregado tareas que a su vez, significan un alivio para las arcas públicas: “tuvimos que salir a hacer otras cosas con la policía local como cubrir las salas de salud y no lo teníamos planteado. Era inaudito que se pague lo que se estaba pagando para tener seguridad privada con policía adicional. Hemos descontado 13 millones de pesos desde que la Policía Local se hizo cargo de ese tema”.