FIFA Gate | Humberto Grondona cruzó a Alejandro Burzaco: “Miente porque mi papá no se puede defender”

El exCEO de Torneos aseguró que el expresidente de la AFA había cobrado coimas por US$ 15 millones. Su hijo lo acusó de “ser el más pillo”.

Alejandro Burzaco apuntó sin vueltas y acusó a Julio Grondona, entonces presidente de AFA, de cobrar 15 millones de dólares de sobornos por parte de O Globo, Televisa y Torneos y Competencia por los derechos televisivos del Mundial 2026 y 2030. Pero Humberto Grondona, hijo del exdirigente y actual técnico de Arsenal de Sarandí, salió a responderle. “Burzaco mintió. Y fue muy grave. Lo que dijo de los derechos del 2026 y 2030 es una locura, si papá había muerto. Es una locura porque los derechos se dieron hasta el 2018 y el 2022”, contestó en un programa de radio partidario del club.

Consultado por las declaraciones de Burzaco, quien también aseguró que “Grondona recibió el dinero en una cuenta del banco suizo Julius Bae”, su hijo afirmó: “Como el muerto no se puede defender (Burzaco acusa). Nos duele, pero yo sé que la Justicia, si Dios quiere, me dará la razón. Mi papá está sobreseído de todo, lo que pasa es que la gente no sabe”. Y continuó: “¿Vos te pensás que a Estados Unidos le importa Grondona? No le importa, no, pero él está sobreseído”.

Mientras tanto, Humberto subrayó que el FIFA Gate estalló porque Estados Unidos no es sede mundialista. “A Estados Unidos le importa que le chorearon el Mundial y le sacaron los derechos televisación. Y justo el que está declarando es el más pillo de todos”, aseveró.

Finalmente, Grondona Jr. se refirió directamente a la situación judicial que enfrenta Burzaco. “En Sudamérica no puede caminar. Se quedará en Nueva York porque acá, acá no puede volver”.