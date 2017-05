Francisco Morea: “Primero Mar del Plata no es una reivindicación del pasado”

El actual Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Francisco Morea, habló en la 99.9 sobre la creación de un nuevo espacio en la ciudad apoyando a Acción Marplatense y bajo el nombre de Primero Mar del Plata: “en 15 días más estaremos haciendo un anuncio formal”, dijo sobre las posibles candidaturas.

El anuncio que realizó Acción Marplatense sobre su alianza con distintos sectores políticos y sindicales de cara a las próximas elecciones generó el alboroto local. Sobre todo por la presencia de Francisco Morea dentro de la lista de los que apoyan en el Partido Socialista al frente del ex intendente Gustavo Pulti.

El rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata habló a través de la 99.9 sobre esta decisión: “hace más de un año que venimos charlando con distintos sectores de la ciudad, preocupados por la situación que se está atravesando desde la económica en general que impacta en lo local como el puerto, el turismo o la economía agropecuaria. Esto no ayuda a que la ciudad esté bien”. También agregó que “hay algunas cuestiones de administración que están en falta con las necesidades de la ciudad”.

La consecuencia, ha sido un movimiento político que todavía no tiene definidos nombres propios: “hemos sacado una convocatoria a sumar un grupo de sectores de la ciudad, Primero Mar del Plata es la idea central y en breve daremos a conocer los candidatos. La reunión que se dio fue para conformar el espacio”, explicó Morea.

También eligió “despegarse” de las políticas aplicadas por Pulti durante sus gobiernos y de la responsabilidad del ex intendente en la actual situación del municipio: “en este espacio hay que rescatar las cosas positivas de la historia, como se ha hecho con el socialismo desde hace mucho tiempo. Esto no implica no reconocer lo que hay que modificar y no repetir. Este proyecto tiene que ver con el futuro, no es una reivindicación del pasado. Nos sirve como una idea de algunos valores que queremos poner en evidencia”.

Todavía están en pleno armado de la lista que elevarán para las elecciones y suponen que dos semanas será un plazo suficientes para oficialización: “en 15 días más estaremos haciendo un anuncio formal”, concluyó.