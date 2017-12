Francisco Romano: “No hay mano de obra para trabajar el pescado”

El referente de la pesca Francisco Romano habló en la 99.9 sobre las dificultades que afronta el sector y señaló que se debe trabajar sobre el precio de la merluza, la falta de fileteros a pesar de que hay trabajo, la seguridad en las embarcaciones e incluso la falta de un funcionario en el gobierno que sepa sobre la problemática del área.

La pesca atraviesa un momento delicado e intervienen en él distintos factores que son relevantes y se tienen que empezar a analizar para que el sector mejore. Uno de los referentes de la actividad es Francisco Romano que habló en la 99.9 sobre distintos tópicos siendo crítico en sus posturas.

En principio, indicó que resulta irrisorio el precio que tiene la merluza cuando es bajada a tierra por las embarcaciones: “se paga 13 o 15 pesos el kilo de merluza cuando baja del barco. Son las reglas de juego y estamos complicados en ese sentido. Sería una catástrofe si los barcos estuvieran pescando en Mar del Plata solamente, estaríamos todos parados”, dijo destacando la pesca en el sur.

Por otro lado, se mostró muy preocupado por la falta de mano de obra para trabajar el pescado: “es una cuestión muy compleja que para el año que viene tendríamos que resolver. No hay mano de obra, hay muchos lugares donde se cortaba el filet que lo cerraron y ahora bajó mucho la cantidad de fileteros lo que representa un verdadero problema. Llegan 3 o 4 barcos juntos y no hay quien lo pueda procesar”. Paradójicamente hoy hay muchas personas que se dedican a ello que cobran subsidios estatales porque no tienen trabajo: “hemos tenido de que descargar los barcos en dos tandas porque no había mano de obra y sin embargo, hay muchas personas cobrando subsidios porque no hay trabajo en la pesca”.

El motivo por el que se ha reducido la cantidad de fileteros que se encuentran trabajando es clara para Romano: “el gobierno anterior hizo un desastre porque aniquiló plantas chiquitas de procesado y las plantas grandes no vuelven a tomar gente. Es uno de los problemas por lo que falta mano de obra en tierra en Mar del Plata”.

Como pasó primero con El Repunte y recientemente con el ARA San Juan, aparecen a veces imprevistos en alta mar que no se pueden manejar de la mejor forma: “muchas veces ocurren siniestros como pueden suceder en una ruta o con un avión. Cada tanto tendremos alguno pero esperamos que no suceda nada igual nunca más. En cuanto a los pesqueros al menos, tienen internet a bordo lo que les permite saber como vienen las tormentas en distintos lugares del Mar Argentino. Quizás a la Armada le estén faltando recursos para ello”, comparó.

La otra pata necesaria para la evolución de la pesca es la política, donde el gobierno no parece tener definiciones claras: “sé que ahora se ha nombrado un Secretario y nada más pero no sabemos que van a hacer con la pesca. Queremos saber quien manejará los destinos del calendario de pesca para el año que viene. La semana que viene vendrá la gente del Consejo Federal Pesquero pero no sabemos quien será el subsecretario o el director. Tenemos un problema importante que es la comisión mixta con Uruguay donde no tenemos representantes. Estamos regalando de Punta del Este a Bahía Blanca un mar donde no tenemos negocio aún”, ejemplificó.

En ese sentido, reclamó que se ponga a dirigir al sector a alguien que tenga conocimiento del área porque siempre se termina poniendo alguien de la industria agropecuaria como ministro y no sabe como abordar estos inconvenientes: “nunca en la pesca ponen una persona de la pesca, siempre ponen alguien del campo y no conoce cuál es nuestra problemática y tampoco como resolverla”, sentenció.