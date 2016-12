Franco Rinaldi: “Es normal que el gobierno decida un cambio en Aerolíneas Argentinas”

El politólogo Franco Rinaldi habló en la 99.9 sobre la renuncia de Isela Costantini como CEO de Aerolíneas Argentinas y puntualizó que la empresa “este año perderá 450 millones de dólares, se trata de más de un millón por día”.

La renuncia de Isela Costantini a la presidencia de Aerolíneas Argentinas reabrió el debate sobre la sustentabilidad de la empresa. Quien conoce mucho del tema es el politólogo Franco Rinaldi que habló al respecto en la 99.9: “es un cambio normal en una compañía que no le encontraba la vuelta a un modelo sustentable. Este año perderá 450 millones de dólares con 300 millones de subsidio del gobierno nacional. Me parece normal que el gobierno decida un cambio en la empresa y Aerolíneas funciona sola automáticamente, se pueden cambiar sus directores sin que sea un drama”.

Los problemas que veía el gobierno sin solución parecieron claves para el cambio de rumbo porque esperaban una baja aún mayor en los costos de mantención y eso no sucedió, por el contrario, en el caso de las paritarias se incrementó: “tanto los pilotos, como las tripulaciones de cabina en Argentina vuelan de una manera que en el mundo no se hace más. Una tripulación de Buenos Aires a Miami tiene un descanso en la ciudad destino de 4 noches y la misma formación en LAN tiene dos noches. Acaban de cerrar una conflictiva paritaria con paros importantes y que encima se terminó cerrando con el 48 o 49% para trabajadores que están en promedios muy altos”.

A pesar de los esfuerzos de Costantini, Aerolíneas Argentinas continúa siendo sumamente deficitaria para el momento que está atravesando el gobierno: “la compañía aún así sigue teniendo un déficit de un millón de dólares por día”.

Hoy se está relacionando directamente la salida de Costantini con la llegada al país de las líneas Low Cost. Al respecto, Rinaldi indicó que esto sucede porque la propia CEO en su momento “le avisó a los pilotos que se iba porque ella no quería que ingresaran las Low Cost, por eso se habla ahora de esto”.

Al respecto del debate que traen aparejadas las compañías que intentan manejar estos vuelos de bajo costo en el país, el politólogo advirtió: “que una aerolínea opere en cierta ciudad trae beneficios económicos muy fuertes. Avianca llega para conectar ciudades dentro del país como el caso de Tucumán, no vienen a Ezeiza; por citar un ejemplo. El ministerio de Transporte apuesta a la llegada paulatina de empresas que quieran volar en Argentina y eso provocará un círculo virtuoso que mejore la infraestructura de los aeropuertos”, señaló.

Para todas estas cuestiones y además, una mejor rentabilidad de la empresa, lo que reclamó Rinaldi es una línea a seguir: “tenemos que definir como se bajarán costos en Aerolíneas, cuál es el plan de flota y el modelo de negocios. Ahora se está volando a Europa o Estados Unidos perdiendo millones de dólares, en vez de conectar Argentina hacia adentro”.