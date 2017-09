Funcionaria de un municipio K llamó a “escrachar” a María Eugenia Vidal

La polémica convocatoria fue enviada por Whatsapp por la secretaría de Desarrollo Social de Moreno; el intendente Walter Festa emitió un comunicado donde repudió la actitud pero consideró que surge “de la impotencia ante las medidas del Gobierno”.

“El que quiera hacer un escrache a la Vidal, mañana va a estar en dos escuelas. Los que quieran ir con carteles, con pancartas, pueden hacerlo, estamos organizando una movida para incomodarla”. La polémica convocatoria corresponde a un mensaje de audio difundido por Whatsapp por la secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Moreno, Adriana Palacio.

En el audio, la funcionaria del municipio que preside el kirchnerista Walter Festa sugiere acercarse con pancartas que lleven consignas como “¿Dónde está Maldonado?” o “Moreno está en emergencia”. Desde el gobierno bonaerense negaron que Vidal tuviera en agenda asistir a Moreno.

A través de un comunicado, el intendente se distanció de los dichos de su ministra aunque consideró que las declaraciones de Palacio “surgen desde la impotencia”.

“No compartimos ni avalamos ningún tipo de accionar que llame a ‘escrachar’ a quien piense de manera diferente”, apuntó Festa. Y agregó: “La gobernadora ha venido a Moreno, ha participado de actos y nunca fue escrachada. Nosotros repudiamos esa actitud”.

En este sentido, señaló que si bien la funcionaria que envió el audio “se equivocó y lo sabe”, Festa defendió a Palacio al afirmar que las declaraciones “surgen de la impotencia que genera ver la creciente desigualdad y la asfixia financiera a la que nos someten desde Nación y provincia”. También apuntó contra el Gobierno por la desaparición de Santiago Maldonado y por la “discriminación” en el reparto de fondos.

“Este tipo de audios no colabora con el fortalecimiento de la democracia pero tampoco lo hace que en Moreno se hayan cuadruplicado los comedores y triplicado los merenderos”, siguió.

Por otro lado, esta tarde Cristina Kichner será recibida por el intendente Walter Festa. Palacio también se refiere a la organización de un “acto espontáneo” para apoyar a la ex presidenta.

Allí indica que solo se puede ir con banderas, sin identificaciones y advierte que “la gente de Cristina va a revisar” para que “parezca un acto hecho con gente del barrio”.

“No podemos llevar bombos, llevar remeras de La Juana, nada que nos identifique. Es todo al estilo de Unidad Ciudadana”, explica en el audio publicado por el canal TN.

A continuación, el audio de WhatsApp completo:

El día viernes, a las 17, Cristina viene a un merendero de La Reja Grande a tomar la merienda con los chicos y después tiene una reunión con algunos merenderos de Moreno, en un lugar que va a ser más bien privado. Después de eso, sí va a hacer un acto en la plaza de La Reja Grande, donde la idea es que podamos ir todos para ese lugar, vamos a contar con boletos y probablemente, colectivos.

No podemos llevar bombos, llevar remeras de La Juana, nada que nos identifique, es todo al estilo de Unidad Ciudadana, si queremos podemos llevar alguna bandera argentina, pero va a estar revisando la gente de Cristina para que parezca un acto hecho con la gente del barrio y no la militancia. La idea es que vayan entre cinco mil y diez mil personas.

Apenas tenga los boletos les voy a estar avisando, sugiero que vayamos tempranito, para estar cerca del escenario. Va a hablar solamente Cristina como en todos los actos y mañana, por este medio, les estoy informando donde va a haber micros, de dónde van a salir y, sino, seguramente, de dónde van a retirar los boletos. Cristina va a hablar entre las 5 y media y 6 de la tarde. Eso es lo que está previsto.

El que quiera hacer algún escrache a la Vidal, mañana a las 8 de la mañana, va a estar en la escuela 78 de Moreno Sur y, después, a las 10, en la escuela 82 de Casasco. Los que quieran ir con carteles, con pancartas, pueden hacerlo, estamos organizando una movida con algunos compañeros para incomodarla.

Podemos poner “¿Dónde está Santiago Maldonado?” “Moreno está en emergencia y vos no das alimentos” El que se quiera prender en esa movida me avisa. Obviamente hay que ir sin identificación. No pueden ir caras conocidas, pero también estamos armando esa movida.

Bueno. Prepárense todos para ver a nuestra conductora (Cristina). Es una oportunidad, porque ya después no va a volver a Moreno, así que, compañeros, hagamos el esfuerzo de ir”.