Gabriel Mestre: “Cada caso de personas en situación de calle es distinto y hay que abordarlos individualmente”

En la 99.9, el obispo de Mar del Plata Gabriel Mestre, reclamó que se empiece a trabajar ahora con las personas en situación de calle aprovechando que el tiempo no es un condicionante: “hay personas que están en la calle y no quieren estar ahí y otras que de alguna manera se han socializado en ese marco y es difícil reinsertarlas en otra dinámica de vida”, aclaró.

El obispo de Mar del Plata, Gabriel Mestre, siempre deja conceptos importantes sobre problemáticas profundas que vive la ciudad. Cuando todavía el verano no se ha hecho netamente presente, comenzó a advertir a través de la 99.9 la necesidad de abordar la problemática de las personas en situación de calle o incluso de aquellos que se encuentran en el basural y con los cuáles la Iglesia trabaja constantemente.

“Tenemos experiencia en este sentido. Hay personas que están en la calle y no quieren estar ahí y otras que de alguna manera se han socializado en ese marco y es difícil reinsertarlas en otra dinámica de vida. Además, hay problemas de salud mental de por medio”, aclaró.

Lo que buscan es que se empiezan a generar políticas en estos momentos, donde los problemas no están presentes por condicionantes como el clima: “creo que debemos juntarnos antes de la etapa crítica de invierno para atender cada uno de los casos porque son distintos y debemos tener una actitud serena y equilibrada de diálogo. Debemos buscar el bien posible, no se si el ideal. Sabemos que la sola asistencia no alcanza, pero es paliativa y debe estar acompañada con programas que lo respalden”, indicó sobre los temas a dialogar.

También se refirió a la droga y el impacto en la ciudad, diferenciando que “vemos claramente toda la línea sur de la ciudad con una situación más compleja respecto de las zonas oeste y norte. Esto no tiene la exactitud de un trabajo de campo que le corresponde hacerlo a las autoridades, pero es lo que vamos hablando con los párrocos”.

En ese sentido, mantuvo una reunión con la gobernadora María Eugenia Vidal días atrás para exponer la mirada de la Iglesia sobre la ciudad: “fue una charla positiva con la gobernadora. Fue una reunión que no tenía un marco eleccionario sino que comentó los ejes de la política que quiere tener y no son distintos de lo que dice públicamente. Además, quería saber que Mar del Plata ve la Iglesia por lo que le pude elevar las preocupaciones que tenemos. Fue una reunión positiva, principalmente creo que es una persona sincera”, finalizó.