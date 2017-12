Gabriela Michetti: “La RAM comete actos que se asemejan al terrorismo”

En el programa de Mirtha Legrand, la vicepresidenta afirmó que “el Gobierno está preocupado por la violencia que ejerce” el grupo mapuche.

La vicepresidenta Gabriela Michetti afirmó esta noche que el Gobierno Nacional “está preocupado por la violencia que ejerce en el sur del país el grupo denominado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)” y conjeturó que durante el incidente en el que murió Rafael Nahuel, ocurrido hace una semana en cercanías de Bariloche, “hubo un ataque” que fue respondido por los efectivos de la Prefectura.

“El Gobierno está preocupado por la violencia que ejerce la RAM en el sur. El monopolio de la fuerza debe ser ejercido por el Estado y acá hay un grupo que comete actos que se asemejan al terrorismo. Eso es algo que no se puede permitir. No nos olvidemos que este grupo no reconoce la ley y la Constitución de Argentina”, señaló Michetti en declaraciones formuladas durante el programa de Mirtha Legrand, que se emite por canal 13.

En referencia al caso de Rafael Nahuel, el joven mapuche muerto hace una semana tras recibir un disparo efectuado por integrantes de la Prefectura en medio de un conflicto de tierras en Villa Mascardi, Michetti aseguró que “hay una investigación para determinar qué es lo que sucedió”.

“Creo que hubo un enfrentamiento y había armas de los dos lados. Es lo que se está investigando y vamos a ser absolutamente transparente en este caso. Creo eso porque un prefecto no va a disparar porque sí”, estimó la titular del Senado de la Nación.

En cuanto a la desaparición del ARA San Juan, la vicepresidenta aseguró que desde el Poder Ejecutivo “no se pueden formular conjeturas” sobre lo que pudo haberle sucedido a la tripulación del sumergible.

“Cuando uno llega a la política con vocación de servicio se pone siempre en el lugar del otro. Pienso lo que deben estar sufriendo los familiares de la tripulación. Sí tuviera un hijo en esa situación estaría muy angustiada”, enfatizó.

Michetti justificó los incrementos en las tarifas de servicios públicos, al afirmar que “parecía que durante años, todo se había armado una situación para que le estallara a un gobierno, y le tocó a este”.

“Las empresas no tenían cómo generar inversiones con las tarifas que pagábamos. Era una situación insostenible. Eramos un país que exportaba energía y debemos volver a eso. La gente se queja de los aumentos pero apoya porque sabe cuál era la situación de la que veníamos”, puntualizó.