Gabriela Michetti: “Qué raro que ahora aparecieron todas juntas las resoluciones de las causas” contra kirchneristas

La vicepresidenta también criticó la difusión de las imágenes de la detención de Boudou.

La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, definió esta noche como “raro” el hecho de que avanzaran tan vertiginosamente, en estos días, causas de corrupción contra ex funcionarios kirchneristas que estuvieron mucho tiempo paradas en los tribunales.

“Uno no puede dejar de ser franco y decir ‘qué raro, ¿no?, que ahora aparecieron todas juntas las resoluciones de las causas’, los fallos, sí, me llama la atención”, dijo la vice en el programa “El Juego Limpio” (TN).

Añadió: “Eso es lo que tenemos que terminar de trabajar, que la Justicia tiene que ser realmente independiente, no importa qué tiempo político se está viviendo, la Justicia tiene que ir separada de eso. Eso nos está faltando”.

Michetti dijo en ese sentido: “Es muy impresionante que terminamos de ganar, o incluso la semana antes que ya se veía que íbamos a ganar, empezaron a salir causas que tienen 7, 8, 10 años. Es una cosa que no nos tiene que pasar”.

Sin embargo también celebró que avancen las causas: “Por un lado me parece que era muy necesario: muchos de nosotros, dirigentes políticos, ciudadanos, lo veníamos pidiendo; eran causas en algunos casos de hace 10 años, (pedíamos) que se trabajaran, que se llegara a una verdad, a un fallo y está muy bien qué suceda si los jueces lo hacen con seriedad, con investigaciones y documentación que prueban lo que están diciendo”.

La vicepresidenta, también, se mostró crítica con la difusión de las imágenes de Amado Boudou mientras era llevado detenido en Puerto Madero.

“Tenemos que ser muy serios, no podemos estar criticando algo y hacer lo mismo, una de las cosas que no me gustó en absoluto fue el video subido a las redes del ex vicepresidente. Mucha gente dice que se lo merece porque hizo barbaridades; nosotros hemos criticado esa manera de ser de los kirchneristas de golpear bajo, de generar ese tipo de golpes”, dijo Michetti.

Continuó: “Si esta persona ha sido juzgada culpable, condenada en hechos de corrupción, tiene ya su condena yendo a la cárcel; no me parece que haya que hacer escarnio público porque ahora está el árbol caído y vamos a hacer la leña, son cosas que en los países con mucha institucionalidad no pasa”.

Finalmente, la vicepresidenta habló sobre el futuro vínculo que tendrá con Cristina Kirchner cuando la ex presidenta asuma en diciembre como senadora de la Nación.

“Depende mucho de ella, el Senado tiene una cultura de trabajo de mucho respeto de unos a otros; ella ya estuvo en el Senado, fue parte del armado del reglamento que tenemos hoy. Vamos a ver si se acopla a la cultura del respeto que tenemos: si lo hace no va a haber problema; si no vamos a ver cómo nos relacionamos”, respondió.

Finalmente, Michetti pidió “pensar en un proyecto que una a todos en cinco o seis consensos básicos” para poder atraer inversiones, generar empleo genuino y reducir la pobreza.