Gabriela Sánchez: “Los sobrevivientes han dado la versión que siempre quiso instalar la empresa”

La hermana del capitán del Repunte, Gabriela Sánchez, se mostró sorprendida en la 99.9 por el cambio que hubo en la última ampliación que dieron los sobrevivientes del hundimiento: “queremos que se investiguen las causas reales”, agregó.

El hundimiento del Repunte sigue siendo un tema delicado en Mar del Plata, porque aparecieron matices que llevan a replantear una vez más cual será el destino de la búsqueda de los familiares de aquellos que ya no están. La hermana del capitán de la embarcación, Gabriela Sánchez se refirió en la 99.9 al cambio que hubo por parte de los sobrevivientes en el último pedido de ampliación de indagatoria.

“Hubo un cambio en la última declaración donde dan otra versión y esperábamos hablar con ellos antes de salir a la prensa, pero eligieron otro camino”. Luego abundó: “hay tres diferencias básicas. Una que ellos hablan de la velocidad del barco, que venía a mayor velocidad; después dicen que las condiciones del barco eran óptimas y cuando les preguntan a que aducen el hundimiento; indican que fue una falla humana”.

El miedo que les genera es que todo quede en la nada una vez más, porque se han acercado en sus palabras a lo que planteó siempre la empresa dueña del Repunte: “En esta cuarta ampliación, dan la versión que estuvo tratando de instalar desde un primer momento la empresa. Esto beneficia a los empresarios porque no se investiga más, quedará como impericia del capitán o problemas de mal tiempo. Lo que queremos es que se investiguen las causas reales”.

En ese camino, se han unido al pedido que hizo la Asociación de Capitanes y Patrones de Pesca sobre reflotar el barco y hacer una mejor pericia acerca de las causas del hundimiento: “la posibilidad de reflotar el barco se lo habíamos planteado al juez y creía que por cuestiones económicas no se iba a poder hacer. El comunicado de la Asociación de Capitanes, nos da pie para pedirlo nuevamente basado en las declaraciones de los sobrevivientes”, aclaró Sánchez.

Mientras estas búsquedas avanzan, saben que la causa no lo hará porque el juez interviniente fue designado exclusivamente a trabajar en la desaparición de Santiago Maldonado y por eso, entraron en un impass. De todas formas, aclaró que “antes de esto dio órdenes importantes como que Prefectura ya no esté en la investigación, sino que tenemos peritos de la Armada. Esa decisión era muy importante para nosotros”.

El reclamo de los familiares, sigue en la misma línea desde un primer momento y por eso no quieren que se culpe a las personas que en definitiva quizás no hayan sido responsables: “todavía hay mucho por investigar sobre las verdaderas causas de hundimiento del Repunte, sobre todo para que esto no vuelva a suceder y los tripulantes tengan seguridad al trabajar”, finalizó.