Gabriela Sánchez: “No queremos que ninguna familia pase por lo que pasamos nosotros”

La hermana del capitán del Repunte, Gabriela Sánchez, se refirió en la 99.9 a los motivos por los que presentaron un proyecto de emergencia para que se declare la emergencia de seguridad para los trabajadores de la pesca: “pedimos es un protocolo para asistencia de familiares de las víctimas”. Además, indicó que no tienen ningún fin político: “No tenemos ninguna afinidad política con nadie, somos gente trabajadora y estamos todo el tiempo atrás del tema”.

Los familiares de las víctimas del hundimiento del Repunte ocuparon ayer la Banca 25 y presentaron un proyecto de ordenanza para pedir la emergencia en seguridad para los trabajadores de la pesca.

Gabriela Sánchez, hermana del capitán del buque y principal figura visible del grupo de familias, habló en la 99.9 sobre los motivos por los cuáles decidieron presentar esta iniciativa: “hace un año que se hundió el Buque San Antonino y desde entonces se hundieron cuatro barcos más y se perdieron 16 vidas, nos apoyamos en eso para pedir la emergencia”.

Ese protocolo incluye distintas medidas para evitar que las familias ante estos hechos queden solas: “lo que pedimos es un protocolo para asistencia de familiares de las víctimas. Ha habido casos de un hombre que desapareció, pero el barco no se hundió y la esposa desde hace 6 años no tiene certificado de defunción. Queremos que cuando ocurra este tipo de catástrofe, se pueda identificar a los familiares y darles la contención porque creo que Mar del Plata lo puede dar. Nosotros tuvimos que hacerlo por nuestros medios y no queremos que ninguna familia pase por lo que debimos pasar nosotros”. Luego agregó que “también pedimos un observatorio de la pesca que busca recopilar información, hacer estadísticas e informes y nos parece importante porque es el puerto pesquero más grande de la Argentina”.

En medio de sus reclamos, siempre aparecen los perfiles políticos de aquellos que tratan de aprovechar la situación y los que indican que esta búsqueda de las familias tiene un trasfondo de oportunismo. Gabriela aprovechó para despegarse de esas versiones: “el intendente no tiene que ver con los permisos nacionales de pesca, ni como se maneja un puerto, pero tiene que ver con los trabajadores marplatenses y hay cosas que el municipio puede hacer. Si hay algunas que no puede hacer, se debe poner a reclamar como nosotros”, pidió. Aunque paralelamente dijo que “somos sólo los familiares, nos movemos muchísimo. Nuestro pedido de informes en diputados de la Nación entró por el Partido Obrero pero no tenemos nada que ver con ellos, necesitabamos que el pedido de informes llegue a la Cámara porque yo, como Gabriela Sánchez, no podía llegar”.

En la sesión del Concejo Deliberante también fueron los opositores los que tomaron la palabra al respecto, pero tampoco quiso se confundan las situaciones: “ayer habló Marcos Gutiérrez que es del Frente para la Victoria, pero podría haber hablado cualquiera de los concejales. No tenemos ninguna afinidad política con nadie, somos gente trabajadora y estamos todo el tiempo atrás del tema”, sentenció.