Gobierno propone a automotrices duplicar producción en cuatro años

Asistieron referentes de las terminales, Adefa, AFAC y Adimra. Los funcionarios plantearon un trabajo conjunto, que incluirá al sindicalismo. Hoy les harán llegar el borrador.

Aunque sin documentos concretos sobre la mesa, que prometió enviarlo en las próximas horas, el Gobierno se reunió ayer con el sector automotriz con el objetivo de comenzar a discutir las bases de lo que será un acuerdo productivo tendiente a aumentar las inversiones, la producción y el empleo en un plazo de 4 a 5 años. El convenio firmado a comienzos de enero para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta es un primer antecedente, pero en este caso –y en otros industriales que se avecinan– el acuerdo no implicará necesariamente cambios en los convenios laborales, sino que apunta a establecer objetivos y medidas que mejoren la competitividad y que ayuden a cumplir esas metas. Una de ellas es alcanzar una producción de un millón de unidades en el plazo propuesto, que implicaría duplicar los volúmenes previstos para 2017.

El encuentro fue organizado por el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y su equipo de la Secretaría de Industria, comandada por Martín Etchegoyen. Asistieron representantes de las once terminales automotrices, de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra). Previamente, se habían reunido con dirigentes del gremio Smata y la semana próxima le tocará el turno a los de la UOM.

El ministro le planteó a los empresarios la vocación por avanzar en acuerdos productivos, que el convenio de Vaca Muerta generó una fuerte credibilidad en el mercado internacional y que la idea es crear mecanismos similares en otros sectores. De todos modos, en el caso automotriz, más que modificar los convenios –que en el caso de las terminales sería complejo porque cada una tiene un convenio particular con Smata–, el objetivo será trabajar sobre cuestiones regulatorias, tributarias, de financiamiento. Temáticas laborales también estarán sobre la mesa si fuera necesario, pero no es el foco avanzar en “flexibilización”, dijeron desde el Gobierno.

La importante carga tributaria que pesa sobre el sector es uno de los principales reclamos del sector. Según un trabajo conjunto entre terminales y autopartistas, más del 50% del valor de un auto corresponde a impuestos.

La reunión comenzó a las 14 y se extendió durante dos horas. Pero no se discutieron medidas concretas por ahora. Los funcionarios, sin embargo, tienen un documento de acuerdo listo que será enviado a los empresarios entre hoy y el lunes. A partir de ello, comenzará el intercambio de propuestas para poder firmar un acuerdo a más tardar a comienzos de marzo.

“Se abre un nuevo proceso de trabajo que consistirá en elaborar una agenda público-privada que permita la articulación de medidas y metas que contribuyan a mejorar la competitividad y aumentar la producción, promover el empleo, fomentar el desarrollo de proveedores y la apertura de nuevos mercados”, señaló Adefa en un comunicado.

Los ejes sobre los cuales se fijarán objetivos son: la ampliación de la capacidad de producción; avanzar en los procesos de integración nacional (hoy ronda el 30% de los vehículos nacionales); focalizar las inversiones en los segmentos donde hoy no se producen autopartes con la integración de las cadenas de valor como eje; diversificar los mercados externos para evitar la dependencia de Brasil; y avanzar en nuevas tecnologías de motorización.

Según afirmó el presidente de AFAC, Raúl Amil, la reunión “fue muy positiva porque fue convocada toda la cadena de valor con el foco en la integración”. “El Gobierno propuso generar una agenda de trabajo con el eje en la inversión, el empleo y la integración de partes locales. Vamos a empezar a definir los principales aspectos y rápidamente pasar a la acción”, sostuvo el industrial. Sobre la participación del sindicalismo, Amil enfatizó que “la competitividad es un tema multidimensional” y que “sería imposible avanzar sin los gremios”.