Guido Lorenzino: “Mario Quintana pretende una ley adaptada a sus necesidades”

En declaraciones vertidas en la 99.9, el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, confirmó que el organismo se presentará ante la Justicia para apoyar el reclamo del Colegio de Farmacéuticos debido al posible desembarco de Farmacity en la Provincia.

Las explicaciones de esta medida, tienen que ver con una posición que creen equivocada y puede perjudicar a muchos bonaerenses. El dueño del grupo Pegasus que opera estas farmacias, no es un dato menor: “es Mario Quintana que además es Vice Jefe de Gabinete de la Nación”, dijo Lorenzino. Luego abundó: “pretende modificar una ley que fue hecha para que el servicio de farmacia llegue a todos los lugares de la provincia y busca que no haya una concentración excesiva sino que haya una distancia mínima. Estamos preocupados por el poder económico y judicial que hoy tiene Quintana”.

Lo que advirtió además, que no se trata de un reclamo aislado sino que realmente puede tener implicancias muy graves: “no me convencieron los farmacéuticos, es un peligro que un empresario no se adapte a una ley que tiene 30 años y fue votada por todas las fuerzas políticas para permitir que lleguen los medicamentos a todas las provincias, además de que muchos empresarios sean exitosos brindando un buen servicio”.

Las presentaciones que tenían que hacer ante la justicia desde Pegasus, ya las hicieron y a pesar de encontrar respuestas negativas; siguen adelante: “en primera instancia, la Cámara Contenciosa y la Corte Suprema han dicho por unanimidad que la ley está vigente que no es inconstitucional y no viola ningún derecho. Estamos en contra del capricho de un empresario que quiere hacer una ley adaptada a sus necesidades”, puntualizó.

En consecuencia, la Defensoría del Pueblo de la provincia estará dentro del reclamo y es un tema que promete tener fuertes repercusiones: “vamos a presentarnos en queja dentro del expediente y evitaremos este atropello que está pretendiendo hacer”, concluyó.