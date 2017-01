Guido Lorenzino: “Seremos parciales, sólo tomaremos partido por la gente”

Así definió las características de su nueva gestión, el titular de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires Guido Lorenzino en la 99.9. Además, adelantó que “estamos desarrollando una plataforma tecnológica que le permite a la gente usar el Facebook, Twitter, Instagram y Whatsapp para comunicarse con nosotros”.

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires tiene un nuevo titular. Se trata de Guido Lorenzino que tomó la posta luego de la gestión de Marcelo Honores. Uno de los primeros compromisos que asumió fue tratar de reparar el daño de las inundaciones en los servicios básicos y comprometerse a que, el dinero destinado a las obras hidráulicas, llegue a destino.

En la 99.9, el funcionario señaló que “la función desde la Defensoría es garantizar que la inversión pública y privada se haga en el tiempo comprometido y resuelva en los tiempos comprometidos los problemas que se presentan. Queremos crear mesas de trabajo para controlar que todo se cumpla”.

En su arriba a la Defensoría se encontró con una interesante materia prima a la cuál le deben dar una línea de trabajo: “me he encontrado un equipo muy capacitado con vocación de ayudar a la gente. Pedimos que sean parciales porque tomamos partido por la gente, debemos entender que hay cosas que requieren debate. Tenemos una mirada crítica de la situación pero buscando consensuar soluciones. La judicialización de los problemas, muchas veces es parte del propio problema”, especificó.

A lo que apuntarán principalmente es a una llegada más veloz mediante las vías tecnológicas para que los bonaerenses tengan un acceso más inmediato: “estamos desarrollando una plataforma tecnológica que le permite a la gente usar el Facebook, Twitter, Instagram y Whatsapp para comunicarse con nosotros desde su barrio o su casa y que nosotros podamos responder a sus necesidades”.

Por último, especificó que no se articula el reclamo a través de la Defensoría y es algo en lo que quieren trabajar fuertemente: “hay baja demanda de los ciudadanos para con el Defensor del Pueblo. Hay dos reclamos que se reflejan mucho, uno es el funcionamiento de los servicios públicos que son caros y malos y después la salud, que es una preocupación con todos los gobiernos ya que no se ha visto una política sanitaria integral”, destacó como puntos fuertes.