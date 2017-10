Guillermo De Paz: “Hay 36 viviendas tomadas que traban la finalización del traslado de la Villa de Paso”

El Secretario de Planificación y Planeamiento Urbano del Partido de General Pueyrredón, Guillermo De Paz, se refirió en la 99.9 a los proyectos de urbanización de villas en la ciudad y además, señaló porque no se ha podido terminar el traslado de la Villa de Paso: “Son casi viviendas perdidas las que están ocupadas pero está trabajando la justicia”, sentenció.

La política habitacional en la ciudad tiene frentes en desarrollo muy importantes y el Secretario de Planificación y Planeamiento Urbano de la comuna, Guillermo De Paz brindó detalles a través de la 99.9 sobre los adelantos que han realizado y también las dificultades que afrontan.

“Hay tres urbanizaciones que son Villa Evita, Pehuajó y Nueva Esperanza con 500 familias involucradas. Estamos haciendo una propuesta integral con Hábitat de La Nación y tiene una gran complejidad. Hace un año formamos una unidad ejecutora con Nación y estamos trabajando con el Banco Mundial para buscar financiación”; indicó.

No es una tarea sencilla por que se está trabajando en diferentes frentes: “queremos incorporar este sector a la trama urbana para que no queden aislados. El proyecto contempla licitar tierras para hacer una relocalización de entre 150 y 180 viviendas en el mismo sector y otras que están en zonas con tierras propias, se hará un programa de mejoramiento de la vivienda”, agregó.

El traslado de la Villa de Paso es otra de las materias pendientes en la cuál quiere avanzar el gobierno local, pero se encuentra con un problema concreto: “en la Villa de Paso hay 74 viviendas faltantes y 36 están en una situación de toma judicializadas y estamos trabados en ese tema. Son casi viviendas perdidas las que están ocupadas pero está trabajando la justicia”.

Un problema que tienen todos los municipios es que no pueden contar con tierras propias y De Paz brindó su opinión sobre como salir de ese inconveniente: “el estado no tiene tierras propias para soluciones habitacionales y eso pasa en muchos lugares. Lo que debería suceder es que tenga fondos para licitar tierras con el Banco de Tierras para la construcción. Eso hoy no ocurre, estamos haciendo hace un tiempo un relevamiento de tierras municipales”, concluyó.