Guillermo Schutrumpf: “Está faltando la pata de la justicia”

El funcionario del área de Desarrollo Social, Guillermo Schutrumpf se refirió en la 99.9 a la toma que sufrieron la semana pasada y la forma en que finalizó la misma: “hay una movida para que las cosas trasciendan de una forma en la que no sucedieron”.

La toma de la Secretaría de Desarrollo Social finalizó el pasado viernes, pero no con la implementación de la violencia como herramienta. Al menos así lo indicó Guillermo Schutrumpf en la 99.9 después de una semana difícil para todos los que incluso trabajan en esa dependencia.

“Fueron 5 días de toma y el mismo lunes que la iniciaron, tuvimos dos o tres reuniones donde nos plantearon una serie de cuestiones. Lo que le planteamos ese mismo día era que las cosas que pedían no podíamos dar respuesta por lo que nos pidieron que bajaran funcionarios de otras áreas. Les planteamos que terminaran la toma y al otro día lo charlábamos en otra área para acercar posiciones. Nos dijeron que era una extorsión y cortaron el diálogo”, relató.

La justicia debió intervenir o al menos era la idea de funcionarios como Patricia Leniz: “la Secretaria hizo la denuncia correspondiente y la fiscal Lorena Yrigoyen indicó que no había delito. El viernes la policía hizo un bloqueo en la puerta de ingreso y después sucedió lo que todos saben”.

Los empleados no pudieron trabajar porque las condiciones realmente no estaban dadas y además, la toma no permitió que se le brindaran servicios a personas que no estaban relacionados con estas organizaciones: “el personal iba, fichaba y se volvía a sus casas; excepto el martes que fue el paro y si no iban a trabajar les descontaban el día. Se veían resentidas muchas áreas de trabajo desde el vientre materno hasta el fallecimiento porque Desarrollo Social también ofrece servicios para las personas en vulnerabilidad una vez que fallecen. No estamos para atender a las organizaciones sociales solamente, tenemos que darle servicios a muchas personas más”.

La Secretaría de Desarrollo Social no es la primera dependencia que sufre este tipo de tomas, algo que Schutrumpf definió como una “mecánica habitual”: “es algo que hacen de manera permanente porque ya nos ha sucedido con otros entes además. No me parece mal que haya una mediación que proponga la justicia, pero jamás nos convocaron para ello. Está faltando la pata de una justicia imparcial que empiece a trabajar en estos casos, debe existir un acompañamiento para resolver estas cuestiones”, pidió Schutrumpf.

La representación de un grupo de personas que ellos mismos se arrogan, para el funcionario municipal no es tal: “el tema es que estas personas se ponen en el medio, creen representar a un montón de gente que a mi no me consta. Cuando empezaron la toma lo hicieron con mujeres y niños, no se puede exponer a los chicos a estas cosas, es preocupante”.

Por último, alarmó sobre la manera en la cuál se quieren instalar hechos que no fueron así: “me tuve que bancar que dijeran muchas cosas, incluso que ordené el desalojo cuando no tengo autoridad para ello. Hay una movida para que las cosas trasciendan de una forma en la que no sucedieron”, finalizó.