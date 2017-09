Guillermo Schutrumpf: “Quiero dar una mano para que las cosas salgan bien”

El ex concejal Guillermo Schutrumpf asumirá como sub-secretario de Desarrollo Social sumandose al gabinete del intendente Carlos Arroyo: “me gusta el desafío porque me pidió que se trabaje en minoridad, tercera edad y gente en situación de calle”, indicó.

El intendente municipal Carlos Fernando Arroyo dio una verdadera sorpresa al ofrecerle a Guillermo Schutrumpf la posibilidad de sumarse al área de Desarrollo Social en calidad de Sub-Secretario.

El ex concejal no dudó en aceptar la propuesta y ya está poniéndose al tanto de las tareas que deberá afrontar. En la 99.9 contó de que forma se llegó a esta idea de sumarlo como funcionario: “al Dr. Arroyo lo conozco desde 2009 cuando ambos éramos concejales y generamos un buen diálogo. En el año 2013 me había propuesto en una charla que en caso de gobernar la ciudad estaba armando sus equipos y pensaba en mí para la Secretaría de Desarrollo Social. Después vino la alianza de Cambiemos y se armaron los equipos de forma distinta”, dijo primeramente. Luego abundó: “hace un tiempo, nos encontramos informalmente en la calle y me comentó que quería ofrecerme un lugar, si me interesaba. El jueves pasado me convocó a su oficina y me hizo la propuesta que acepté de inmediato. Me gusta el desafío porque me pidió que se trabaje en minoridad, tercera edad y gente en situación de calle”.

Su tarea será asistir en algunas actividades con la Secretaria del área de quien destacó el trabajo que está realizando: “Patricia Leniz le está poniendo mucho a su tarea, me ha comentado como está funcionando la Secretaría que funcionalmente es muy grande y además debe atender cosas que surgen todos los días”.

Las reuniones que mantuvieron ya los lleva a tener una agenda en común en la que trabajar: “lo que hablamos con ella fue que había muchas oficinas que trabajaban como compartimientos estancos. Darle esa funcionalidad para que todo trabaje mancomunadamente es uno de los objetivos que tenemos. La experiencia política hace que conozca mucha gente que está dentro de la entidad y las organizaciones, por lo que quiero dar una mano para que las cosas salgan bien”.

Siempre fue crítico del gobierno anterior y sabe que muchos de los problemas que afrontan en la actualidad tienen que ver con la inacción previa. “Mar del Plata es una de las ciudades con mayor desocupación pero con un problema de pobreza muy importante que dejó el gobierno anterior. Molesta que aparezca Daniel Scioli ahora por ejemplo a hablar de las cosas que tendrían que hacer cuando tuvieron todos los medios para hacerlo y no se movieron”, indicó.