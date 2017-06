Gustavo Blanco: “El PRO debía tener un espacio propio y fuerte en la ciudad”

Así lo indicó el Secretario de Salud de General Pueyrredón, Dr. Gustavo Blanco, que es uno de los referentes del espacio “Ateneos-Pro-Cambiemos” que se presentó el pasado fin de semana. “Intentamos apoyar esta gestión y estar para la consulta permanente formando futuros directores o secretarios que sean idóneos”, agregó.

El Pro, como parte de la Coalición Cambiemos, tiene un nuevo espacio que fue presentado este fin de semana y tiene como uno de sus referentes al Secretario de Salud comunal, Dr. Gustavo Blanco. En la 99.9 el funcionario del gobierno local explicó que “hemos tenido una convocatoria de más de 300 personas en un espacio que decidimos llamar “Ateneos-Pro-Cambiemos”.

Luego agregó que “será un espacio de divulgación e investigación en las diferentes áreas de la política y que implican un Ejecutivo. Intentamos apoyar esta gestión y estar para la consulta permanente formando futuros directores o secretarios que sean idóneos”.

Primeramente, más allá de las opciones de cara a las elecciones, tienen como objetivo la formación de futuros funcionarios también: “buscamos que sea gente joven la que formemos y es la manera adecuada. Traeremos referentes de Nación y Provincia como ya hemos hecho antes. Será un espacio inclusivo para el resto de la gente que está trabajando en el PRO y siendo el partido del presidente y la gobernadora tenemos que tener un espacio propio y fuerte”. Esa es su idea desde que abordó la función pública: “por el tiempo que esté, quiero dejar un legado teniendo en cuenta la falta de experiencia que hemos tenido en algunos aspectos”.

DE SALUD

En su función pública, se refirió a la Sala de Salud de Guanahani para la que deben encontrar un nuevo espacio: “cuando asumimos, visitamos muchísimas salas y la de Guanahani es la de mayor densidad poblacional de Mar del Plata, era inviable que los profesionales y pacientes estén en ese lugar. Fuimos con el arquitecto De Paz a recorrer la sala y nos encontramos con informes que nos decían que no era posible edificar ni recuperar ese centro de salud”.

La solución provisoria ha resultado bien, mientras buscan una alternativa final: “gestionamos un espacio en el SOIP hasta encontrar un nuevo espacio para construir una nueva sala. Estamos trabajando muy bien en el nuevo lugar”.

En medio aparecieron muchas críticas a esta situación y Blanco ha destacado que “hay cuestiones políticas a las que les he prestado demasiada atención. Sé lo que estoy haciendo y cuento con un intendente que me deja trabajar. Las críticas constructivas las recibo y las tomo, el resto no”.

Incluso adelantó un convenio importante con el gobierno provincial que se rubricará en las próximas horas: “a mediodía el intendente firmará un convenio por 6 millones de pesos para trabajar con la obesidad y nutrición, se ha bajado un fondo para trabajar específicamente el tema. Habrá una fuerte presencia en comedores escolares y kioscos saludables en escuelas y barrios. Encontramos entre 23 y 25% de chicos obesos que redunda en enfermedades cardio-metabólicas”, remarcó.