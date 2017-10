Gustavo Blanco: “En la Secretaría de Salud se terminaron estas situaciones sindicales”

El Dr. Gustavo Blanco, Secretario de Salud de la comuna, explicó en la 99.9 que se pudo normalizar el servicio de limpieza en los centros de salud, pero también advirtió que no permitirán más aprietes como los que sufrieron la semana pasada: “hay que poner en evidencia a los sindicalistas, incluso iría un poco más allá y publicaría sus fotos y sueldos”; remarcó.

El conflicto por la limpieza de los centros de salud, ha sido superado. Al menos eso indicó a través de la 99.9 el titular de la Secretaría de Salud de la Comuna Gustavo Blanco, explicando que “conseguimos una empresa de limpieza para las guardias y el CEMA durante el fin de semana. De a poco iremos incorporando los restantes sistemas de salud, pero por suerte no hubo problemas para la atención”.

También advirtió que siguieron presionando para que no hubiera limpieza ya que cuando la nueva empresa se presentó a hacer su tarea, se encontró con detractores que no querían que cumplieran con el compromiso asumido: “la empresa que suplió a la original, el primer día tuvo en algún centro de salud la presencia de personas del Sindicato de Maestranza y algunos empleados de la Secretaría de Salud que no permitían que hicieran su trabajo. Afortunadamente se presentaron dos empresas y ahora seguiremos con una de las dos”, anticipó sobre el futuro en el área.

Desde el municipio, también están buscando que la empresa que se haga cargo del nuevo contrato pueda incorporar a los trabajadores que venían haciendolo anteriormente: “una de las cuestiones que trabajamos con el Secretario de Hacienda y el intendente, es que tenga la capacidad de absorber a algunos empleados de la empresa anterior. En cuanto a los turnos, hubo que reprogramar un sólo día”, agregó el Dr. Blanco.

Una vez más, insistió en que se deben denunciar este tipo de aprietes cuando sea posible e incluso llamó a exponer a los protagonistas de estas medidas ilógicas: “con estas acciones de ponerlos en evidencia, se denuncia a la cúpula sindical cuando se meten con la salud y la educación. Incluso iría un poco más allá y publicaría sus fotos y sueldos también. En mi Secretaría, se terminó esta situación”, concluyó.