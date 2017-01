Gustavo Blanco: “Hemos aprendido a armar un verdadero hospital de campaña”

El Secretario de Salud de la comuna local, Dr. Gustavo Blanco, se refirió en la 99.9 a la experiencia que han tenido en las fiestas electrónicas y destacó que “no es lo mismo estudiar del tema que estar ahí”. Incluso destacó que “hicimos una investigación para tener nuestros propios datos, publicarlos y trabajar en una ordenanza con sustento científico”.

Las fiestas electrónicas han sido uno de los temas destacados del verano y los controles que llevó adelante la Municipalidad de General Pueyrredón están en etapa de balance absoluto, sacando conclusiones de la tarea que se llevó adelante.

El Secretario de Salud, Dr. Gustavo Blanco, brindó precisiones en la 99.9 y señaló que “fue novedosa la forma de trabajar. Además fue positivo porque no hubo ningún hecho desafortunado y trabajamos muy bien con una de las empresas organizadoras. Demostramos que tenemos un equipo de trabajo entre enfermeros y médicos del Interzonal que nos dejan tranquilo”. Estos “operativos” estuvieron bajo el control de la Dra Andrea Potes, una elección directa de Blanco: “la primera persona que fui a buscar para proponerle a las empresas el tema de emergentología fue Potes porque conozco la experiencia que tiene en el campo”, agregó.

Más allá de las investigaciones que pudieron leer al respecto, lo que hicieron fue generar cifras propias para analizar las medidas que se tomarán en el futuro: “hicimos una investigación para tener nuestros propios datos, publicarlos y trabajar una ordenanza con sustento científico. No es lo mismo estudiar que estar ahí. Hemos ido a todas las fiestas”.

Las distintas drogas que forman parte del consumo en las fiestas electrónicas, también obligan a tener distintos tratamientos para las personas: “lo que se consume en estas fiestas es fundamentalmente éxtasis en gran cantidad. Incluso ya entran consumidos porque los ves ingresar con las pupilas dilatadas. Esta sustancia puede ser pura o manufacturada con otras sustancias. Una cosa es tratar éxtasis puro y otra la mezcla porque es desconocido lo que ha consumido”, aclaró Blanco.

Los efectos del éxtasis puntualmente son momentáneos pero no se saben las consecuencias que pueden traer, dependiendo de cada persona y sus características propias: “la gente está más de 2 o tres horas con 18-12 o 20-13 de presión y 150 latidos por minuto, no es un hecho menor porque es una emergencia hipertensiva momentánea. Hemos aprendido a armar un verdadero hospital de campaña. El domingo terminamos con 4 emergentólogos con equipos de reanimación cardiopulmonar, con 5 ambulancias, gente de SEDRONAR con una pantalla constantemente haciendo prevención y hablando de lo que uno necesita hablar de las drogas”.

Por otro lado, el Secretario de Salud quiso remarcar la actitud de la empresa que organiza este tipo de eventos: “es muy seria y pusieron todo lo que hemos pedido. Incluso han podido trabajar con mayor tranquilidad porque ellos tienen miedo de que se muera una persona en el evento”. Desde el punto de vista de la seguridad, también se pudo detectar a las personas que intentaban vender droga dentro del evento: “quiero resaltar también el trabajo de la gente que ha sacado a los dealers del cuello porque iban a vender droga. Han sido fiestas sumamente controladas y que nos da tranquilidad, algo que no tenía cuando empezamos con esto”.