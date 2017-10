Gustavo Blanco: “La cúpula del Sindicato de Municipales es responsable de cualquier problema de salud que surja”

El Dr. Gustavo Blanco, titular de la Secretaría de Salud de la comuna local, apuntó directamente hacia la cúpula del Sindicato por la decisión de no atender en los Centros de Salud de la comuna de manera sorpresiva: “fue una decisión unilateral, es una verdadera locura”.

La ciudad amaneció con un problema inesperado. El Sindicato de Municipales decidió no brindar servicio en los Centros de Salud por un conflicto que se generó con los encargados de realizar la limpieza afectando directamente a muchas personas que fueron con turnos a atenderse o hacerse estudios.

El Secretario de Salud de la comuna, Gustavo Blanco, indicó en la 99.9 que “a las 7 de la mañana nos encontramos con la desagradable sorpresa de que la cúpula del Sindicato de Empleados Municipales tomó de forma unilateral la decisión de decirle a los empleados de los centros de salud donde no hay guardias que no abran sus puertas por problemas con la empresa que tiene la tarea de limpieza en esos lugares”.

Está claro que se necesita contar con estos lugares porque había incluso turnos que se dieron y la gente no se pudo atender: “los Centros de Salud tienen que estar abiertos porque no es una decisión orgánica, sino unilateral de la cúpula del sindicato con sus delegados. Cuando vine al CEMA las puertas estaban cerradas y le dijeron a la gente que no se podían hacer estudios. Los empleados y los médicos quieren trabajar pero hay un apriete”, agregó Blanco. Luego fue determinante sobre lo que puede suceder en base a esta medida: “hago responsable a la cúpula del Sindicato por cualquier problema de salud que ocurra por lo poder atenderse en los centros de salud, además de las demoras en los turnos. Es una verdadera locura esta decisión”.

Enojado por esta decisión, advirtió que no dejarán que se tomen medidas de este tipo: “son extorsionadores, ni yo ni nadie nos dejaremos extorsionar por estas personas que dejan de lado cualquier tipo de consideración por los que vienen a atenderse. Tienen desprecio hasta por ellos mismos porque sus familiares podrían venir a atenderse, es algo muy irresponsable”. Además, destacó que se debe identificar a las personas que toman estas decisiones: “hay que hacerlos responsables con nombre y apellido además de poner las fotos en todos los portales para que la gente sepa quienes son”, concluyó.