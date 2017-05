Gustavo Blanco: “Necesitamos que todos se vacunen”

Después de participar en el Segundo Consejo Provincial de Salud, el Dr. Gustavo Blanco habló en la 99.9 sobre los principales temas abordados y entre ellos figuran la necesidad de aumentar los porcentajes de vacunación y combatir la promoción, prevención y asistencia de las adicciones.

La celebración del Segundo Consejo Provincial de Salud permitió abordar temas que son una preocupación para el gobierno de María Eugenia Vidal y también para algunos municipios como sucede con General Pueyrredón.

El Dr. Gustavo Blanco, Secretario del Área en la comuna local, participó del mismo y remarcó en la 99.9 que es una buena oportunidad para la discusión de algunos temas: “los Secretarios de Salud tenemos reuniones todos los meses y dos veces al año los Consejos Provinciales donde se aprueban y se bajan recategorizaciones y se tratan las grandes políticas de la región en conjunto”.

Los ejes han girado alrededor de dos temas centrales que son políticas públicas que se empezaron a implementar: “tenemos la suerte de trabajar en la promoción, prevención y asistencia de las adicciones que es una política a la que adherimos desde el año pasado. Estamos en la etapa de capacitación y tenemos puesto mucho ímpetu en eso. El otro tema que se trató con las estrategias para aumentar los porcentajes de vacunación”, indicó.

Desde Mar del Plata también han abordado la necesidad constantemente de la vacunación ante movimientos de orden internacional incluso que bogan por no vacunarse: “no hay ninguna discusión respecto de las vacunas en ningún lado. El que no se vacuna tiene muchas más posibilidades de sufrir una infección viral o bacteriana. No hay que tener miedo a vacunarse y necesitamos que las mujeres embarazadas se vacunen, principalmente, como así también otros grupos de riesgo”, destacó Blanco.

No sólo es una necesidad para la salud del propio individuo, sino que este tipo de actitudes también tiene una repercusión en otras áreas y en la comunidad toda: “son medidas que además, tienen otras repercusiones porque si una persona no se enferma no ocupa una cama de hospital que hoy es una de las grandes carencias que tenemos”, aclaró el Secretario.