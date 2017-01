Gustavo Blanco: “No podemos hacernos cargo de una posible desgracia en estas condiciones”

Gustavo Blanco, el Secretario de Salud del Municipio, defendió el decreto firmado por el intendente para la suspensión de fiestas electrónicas. Aseguró que su fin es prevenir un riesgo, y que es la mejor medida que ha tomado el intendente.

El Secretario de Salud de Mar del Plata, Gustavo Blanco, mostró su apoyo a la decisión tomada por el intendente Arroyo de suspender las fiestas electrónicas. Asguró: “acá estamos hablando de un tema muy importante que es la palabra ‘riesgo’, que es lo que yo creo que no se evalúa“, y continuó “el intendente ha tomado conocimiento de un riesgo inminente en la temporada, en ese sentido ha sido asesorado entre otros por mi y hemos decidido entre todos hacer este decreto porque estamos en riesgo de que pase algo lamentable en la ciudad“.

Por otra parte, mostró apertura para modificar el decreto en caso de aparecer una propuesta superadora, como una ordenanza del concejo deliberante como se está trabajando. Pero mientras tanto “el verano está ahora. Y lo consideramos un riesgo porque nos hicimos presentes en fiestas anteriores, hemos vivido fiestas, y consideramos que una fiesta de 17 mil personal, particularmente estas fiestas electrónicas, y no otras, donde se sabe que hay personas que vienen a vender sustancias que nosotros desconocemos y se sabe que van a ir a consumirlas; y además sabiendo que el sistema sanitario nuestro está endeble, entonces yo he evaluado junto con el intendente un riesgo inminente de que pase algo“.

Por otra parte, Blanco comentó que tiene apoyo de autoridades provinciales ante esta medida. “Hoy está viniendo una diputada a acompañarme que es la presidenta de la comisión de salud, la Ministra de Salud no tiene ninguna duda al respecto. Tenemos que ir a lo largo del tiempo trabajando en una ordenanza que seguramente será superadora, y que se podrá hasta modificar este decreto el día de mañana, pero tenemos un problema ahora. Y yo este problema lo tengo que solucionar ahora, esta solución es para mi tajante, yo no puedo permitir que se siga trabajando en el Concejo Deliberante una ordenanza mientras pasa el verano por las narices nuestras y corremos un riesgo, es lo que se pudo hacer para evitar el riesgo mayor.”

“Después todo lo que viene, las conjeturas de las fiestas clandestinas, duplicaremos los esfuerzos, pero nosotros no vamos a ser directamente responsables de un acto como lo somos autorizando lo que nosotros no consideramos un hecho leghalmente aceptado. Seguramente se puede modificar el decreto , yo no soy abogado, no soy legista, solo soy un médico que ocupa el cargo del Secretario de Salud, y yo sería un mal secretario de salud si no alerto de este riesgo, y yo no quiero ser un mal secretario de salud, quiero ser un buen secretario de salud”, continuó Blanco.

Finalmente, aseguró que los organizadores de estos eventos son gente muy seria, y que van a evaluar la situación de las fiestas cuyas entradas ya están vendidas.

Blanco subrayó que tanto él, como Secretario de Salud, o el Intendente, no pueden “no estar tomando una actitud al respecto de un riesgo. Lo tiene que hacer, lo hizo. No tenemos que discutir más esto“. Por otra parte, marcó “lo que tenemos que discutir es si después la ordenanza es superadora o no, pero ahora tenemos un riesgo. El resto de las cosa yo las entiendo perfectamente, y es gente muy seria la que está trabajando. Por eso es que nos hemos tomado este cuarto intermedio, a ver cómo solucionamos lo que ya está vendido, a ver si extremamos las medidas, o no lo hacemos, vamos a charlar todo. Pero de acá en más este tipo de fiestas no se hacen más. Y vamos a duplicar los esfuerzos para las fiestas clandestinas“.

“El riesgo es la posibilidad de que una situación inminente produzca un daño en ser humano y yo tengo que advertir esto , y por eso le agradezco profundamente al intendente porque creo que es la mejor medida que ha tomado desde que está acá, no mecabe ninguna duda.“