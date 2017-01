Gustavo Blanco: “Pili agita políticamente todo el tiempo a los trabajadores de la salud”

El Secretario de Salud de la comuna, Dr. Gustavo Blanco, respondió duramente las acusaciones de Rubén Pili del Sindicato de Municipales, acerca de la especialización de los médicos que están en las ambulancias: “es un médico sindicalista que ha puesto palos en la rueda durante todo el 2016”. Además, adelantó que mañana estará la ministra de salud provincial Zulma Ortiz en la ciudad para hablar sobre el sistema de emergencias médicas.

Otra vez, desde el Sindicato de Municipales empezaron a criticar uno de los aspectos del sistema de salud local. Esta vez, apuntaron al sistema de emergencias donde denuncian que los médicos que están sobre las ambulancias no están capacitados para hacer su tarea.

Al respecto, la respuesta la brindó el secretario de Salud de la comuna, Dr. Gustavo Blanco, quien adelantó en la 99.9 que habrá una reunión importante en las próximas horas. “Mañana llegará la ministra de salud de la provincia Zulma Ortiz que se reunirá con el intendente y luego de hacer una recorrida por el HIGA, tendrá una reunión conmigo por el sistema de emergencias médicas de Mar del Plata”.

En su momento, había anunciado que las ambulancias que responden a la órbita municipal estarán en funcionamiento desde marzo: “haremos las tratativas para tener el servicio de emergencias propio desde marzo como habíamos anunciado. Hasta entonces tenemos contratado el servicio de Cardio y Vittal, pero en marzo finaliza el contrato. En el transcurso del verano hemos conseguido que se instale una ambulancia en Playa Serena y en la mayoría de los centros de 24 horas tendrán un sistema de emergencias propio”, agregó después.

En cuanto a la denuncia que vertió Rubén Pili y que incluso amenaza con llegar al ámbito penal, Blanco fue lapidario: “el Dr. Pili es un médico sindicalista que ha puesto palos en la rueda durante todo el 2016 y ahora está incitando a que los médicos que se tengan que subir a las ambulancias para decir que no están preparados, algo que es ridículo porque si un médico no está preparado para subir a una ambulancia, no está preparado para nada. Es un doctor sindicalista que lo único que hace es agitar políticamente todo el tiempo a los trabajadores de la salud, pergeñando reclamos”.

Pero por otro lado, se encargó de responder el pedido de especialistas sobre las ambulancias: “la carrera de emergentología existe, pero los médicos de las ambulancias no tienen que serlo. Son médicos solamente y es una ridiculez plantear esto. En Mar del Plata debe haber 2 o 3 emergentólogos solamente. En Estados Unidos ni siquiera son médicos, son paramédicos”, comparó.

Lo que pidió el Secretario de Salud es que los marplatenses no se dejen engañar por los medios de comunicación que buscan confundirlos constantemente. Incluso realizó una grave denuncia contra el sitio 0223: “el portal sacó en su tapa una foto de un paciente apoyado arriba de un bidón. Ese paciente no estaba acostado en el bidón, lo tenía al costado y la foto fue trucada. Pero además, era un paciente oncológico y por decisión de él, sus hijos no lo sabían. El portal no tuvo la deferencia de taparle la cara o los ojos y los hijos se enteraron de esa manera. Esto trajo un problema moral en la persona. Todo tiene un límite”. Luego abundó: “el director del portal debería darle explicaciones a la familia de este hombre por lo que han generado, si tienen un mínimo de humanidad. Esto ha llevado incluso a que el Dr. Galbán pensara en renunciar y tuvimos que frenarlo”.