Gustavo Blanco: “Se roban los fármacos de los Centros de Salud”

Luego de que robaran y destrozaran parte del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Parque Hermoso, el Secretario de Salud de la comuna, Dr. Gustavo Blanco, señaló uno de los motivos principales de estos hechos: “los roban para consumo propio y a veces para venderlos”. También aclaró que está mejorando la relación con los vecinos de los barrios: “hay una mejora en la relación con las sociedades de fomento. Aspiramos a que esto mejore”.

Una vez más el vandalismo tiene como destino un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en Mar del Plata. Esta vez fue en el barrio Parque Hermoso, sede de anteriores hechos de similares características, donde no sólo robaron sino que generaron destrozos que son completamente innecesarios.

El Dr. Gustavo Blanco, secretario de Salud del Partido de General Pueyrredón indicó en la 99.9 que están trabajando para recuperar el lugar, situación que deben atravesar constantemente: “ya mismo estamos gestionando la colocación nuevamente de las rejas que tienen todas las salas atornilladas a la madera del marco que están en mal estado. Hay centros de atención donde la gente del barrio la cuida, tenemos muy buena relación con la gente en muchos barrios”, señaló.

Desde un primer momento, la relación que han tenido con las sociedades de fomento no fue sencilla, pero aseguró que de a poco se ha ido mejorando ese aspecto: “hay una mejora en la relación con las sociedades de fomento. Aspiramos a que esto mejore. En su momento fueron un frente opositor muy importante y demostrando que uno quiere trabajar para el bien del barrio, las cosas van mejorando”.

El CAPS que fue vandalizado, tiene muchos problemas de seguridad: “en Parque Hermoso tenemos constantemente robos. Un poco de presencia policial durante el fin de semana no vendría nada mal”, remarcó aunque sabe que es algo complicado.

Más allá de las computadoras o los elementos que se puedan sustraer de este tipo de establecimientos, el Dr. Blanco remarcó una vez más que “no hay que olvidarse que en los centros de salud hay farmacia y no es un dato menor porque roban los fármacos a veces para consumo propio y otro para ventas. Esperamos poner un sistema de alarma para que pueda monitorear el COM”, indicó sobre posibles medidas a futuro.

Para trabajar con mayor efectividad en los edificios que están bajo la órbita del área de Salud, adelantó que buscarán crear un cuerpo específico para la secretaría: “estoy tratando de construir una flota de mantenimiento porque hay muchas cosas para hacer en la ciudad y creo que cada ente debe tener su tropilla de mantenimiento para este tipo de arreglos”.