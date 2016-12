Gustavo Blanco: “Son diversos los daños producidos por la pirotecnia”

El secretario de Salud de la comuna local, Dr. Gustavo Blanco, se refirió en la 99.9 a las precauciones que se deben tomar durante las fiestas para evitar accidentes con la pirotecnia. Entre los puntos que introdujo están las consecuencias para personas que utilizan audífonos o sufren trastornos de conducta.

El uso de pirotecnica en esta etapa del año se intensifica notablemente y también aparecen algunos lesionados. Por eso, el municipio de General Pueyrredón está realizando una campaña para prevenir accidentes durante las próximas fiestas.

El secretario de Salud Gustavo Blanco, se refirió al tema en la 99.9 y remarcó que “es una acción que forma parte del programa “Mar del Plata Seguro”. Desde el punto de vista médico son varios los daños producidos por la pirotecnia”. Uno de los factores que destacó el funcionario es la consecuencia que puede tener en los ancianos que utilizan audífonos, algo poco tenido en cuenta habitualmente. “Hay un impacto sonoro muy fuerte, sobre todo en personas mayores que utilizan audífonos y duplican o quintuplican la frecuencia sonora, algo que puede provocar daños neurológicos en el nervio auditivo, el tímpano, etcétera”, remarcó.

También agregó que “hay chicos que sufren enfermedades de conducta como el autismo o el síndrome de asperger que pueden provocarles gravísimos disturbios en sus conductas por asustarse y pueden terminar en ataques de pánico”.

Claro que entran dentro de las consideraciones, las habituales quemaduras por el uso de elementos de pirotecnia que contienen pólvora: “están las cuestiones físicas por quemaduras o elementos que puedan incrustarse en la piel. También están los daños a los animales que es un poco más conocido, o también la posibilidad de generar incendios. Lo que hacemos es desalentar la compra de elementos que producen fuego o contienen pólvora”.

En ese sentido, el Dr. Blanco indicó que se “debe hacer responsable a los padres por comprar estos elementos. El estado siempre estará presente tratando de proteger y por eso tratamos de desalentar el uso de pirotecnia con pólvora”.

Por último, indicó cuáles son las acciones que se deben realizar en caso de sufrir algún accidente: “si alguna persona tiene un hecho físico desafortunado como una quemadura, hay que echarle rápidamente agua fría y cubrirlo con una manta que no sea de lana porque se prende fuego inmediatamente. No se deben usar ungüentos o nada casero antes de trasladarlo a un centro de atención”, aclaró. “Si a alguien se le incrusta un elemento cortante en la piel no hay que sacarlo, sino dirigirse directamente a un centro de salud para que un profesional lo retire”, dijo finalmente.