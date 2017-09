Gustavo Gil de Muro: “Esperamos la decisión del juez para desalojar el acceso al predio de disposición final”

El Secretario de Legal y Técnica de la comuna, Gustavo Gil de Muro, habló en la 99.9 sobre la manifestación que se está llevando adelante en el acceso al predio y que ha impedido la recolección de residuos en los últimos dos días: “es un grupo de 10 personas que se dedican al cirujeo y consideramos que hay una desproporción entre lo que reclaman y lo que provocan”.

El conflicto en el predio de disposición final de residuos se extendió más de lo necesario y todavía no parece que haya resolución en el corto plazo, a punto tal que el municipio decidió ir ante la justicia para que se desaloje el ingreso.

El Secretario de Legal y Técnica de la comuna, Gustavo Gil de Muro, brindó los detalles en la 99.9: “la fiscal Irigoyen, luego de haber acreditado que el municipio había cumplido con las medidas acordadas de la reparación y acondicionamiento del playón de residuos, se labró un acta y ante la actitud de este grupo de personas que impedía el ingreso de los camiones, pidió al juez de garantías De Marco la autorización para proceder al desalojo”.

Ahora, se está aguardando que el magistrado dé el visto bueno para que el predio pueda recuperar su habitual funcionamiento y a eso apuntan en las próximas horas: “estamos esperando la decisión del juez, independientemente de que la administración a través del EMSUR continuará con las tareas de acondicionamiento del playón”, explicó.

En cuanto al grupo de personas que está realizando esta manifestación, Gil de Muro aclaró que no se trata de recicladores: “las personas que impiden el ingreso de camiones, no son recicladores propiamente dichos ya que quienes hacen ese trabajo forman parte de una cooperativa con quien el municipio y la empresa concesionaria tiene una relación contractual. Estas personas son un grupo que viven de lo que se denomina cirujeo”. Incluso son un grupo que no supera las 10 personas y por eso, consideran que “el perjuicio a la ciudadanía es muy grande y consideramos que hay una desproporción entre lo que reclaman y lo que provocan, sobre todo porque no se puede recoger la basura y encima para hoy están pronosticadas precipitaciones”, advirtió el funcionario.

Por último, Gil de Muro señaló que hay una cuestión política de fondo por lo que se ha podido saber en la negociación que llevaron adelante: “cuando cumplimos con lo que les habíamos prometido empezaron a pedir otras cosas que estamos imposibilitados de cumplir. Evidentemente hay un trasfondo de manejo de la situación y por eso la justicia debe intervenir. La fiscal había advertido esta manipulación, por eso pidió el desalojo”, consideró. Lo que esperan además es que todas las personas que cortaron el ingreso, se presenten ante la Dra. Irigoyen: “la fiscal pidió además a las autoridades policiales la identificación y notificación a estas personas para que comparecieran en la fiscalía”, concluyó.