Gustavo Gil de Muro: “Hay una resolución administrativa que insta a retirar el nombre de Paseo Aldrey”

El Secretario de Legal y Técnica de la comuna, Gustavo Gil de Muro, habló en la 99.9 sobre una reunión que habrá el 24 de mayo buscando que en el plano administrativo, Aldrey Iglesias cambie el nombre de fantasía por el de Centro Cultural Estación Terminal Sur que es el que figura en la ordenanza: “es el paso previo a la judicialización del tema”, aclaró. Además, se refirió a lo sucedido con el nuevo contrato del Teatro Colón.

Desde la Secretaría de Legal y Técnica del municipio, se expresaron respecto de dos temas importantes para la ciudad como el Teatro Colón y su estado actual; además de una manda administrativa que obliga a Aldrey Iglesias a retirar el nombre del Paseo Aldrey a la Vieja Terminal.

El titular del área, Gustavo Gil de Muro, remarcó en la 99.9 que “el contrato de locación que suscribió el municipio para el Colón establecía la realización de esas obras que no se cumplieron. Ni siquiera había una partida presupuestaria para la realización de esas obras”.

Como el contrato en cuestión terminó en diciembre del año pasado, se trabajó en estas horas con una nuevo acuerdo de aquí en más: “a partir de la finalización del contrato, trabajamos en uno nuevo con la actualización de las obras y del presupuesto oficial. Había que crear una partida para hacer frente a la licitación. El presupuesto fue aprobado en el Concejo Deliberante en febrero y recién en marzo afectar las partidas. A través de una licitación privada se harán las obras”, anticipó.

A pesar de las declaraciones públicas del Dr. Méndez Acosta, la relación entre el presidente del Club Español y el municipio se desarrolla en buenos términos: “el Dr Mendez Acosta cuando asistió al despacho del intendente, dijo públicamente que nunca antes había tenido el nivel de diálogo y comunicación con un gobierno como la que tiene ahora. Incluso dijo que en la anterior gestión no le atendían el teléfono”, comparó Gil de Muro. Incluso luego abundó: “el viernes se generó toda una operación y nos confesó que se había sentido usado pública y políticamente. En 45 días, una vez que se firme el nuevo contrato, se comenzarán con las obras”.

Por otro lado y refiriéndose a una nueva resolución administrativa que insta a Aldrey Iglesias a retirar el nombre de Paseo Aldrey al complejo de la Vieja Terminal, explicó que “es una resolución que emana de la secretaría de Obras y Planeamiento donde, tras un dictamen legal y contable, se intima a la empresa a remover el nombre de fantasía que se ha impuesto habida cuenta que tanto en el pliego como en el contrato no surge ninguna facultad para esta concesión en bienes del estado”.

El siguiente paso es una reunión donde se buscará negociar el tema antes de pasar a la justicia. “el 24 de mayo se llevará a cabo la instancia de negociación previo a judicializar la cuestión. El predio tiene una afectación de origen y la ordenanza municipal que dispone la licitación del predio hace mención a esa afectación cultural y patrimonial. El nombre que se le debe poner es Centro Cultural Estación Terminal Sur que es lo promovido por la ordenanza”, finalizó.