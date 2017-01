Gustavo Nicola: “Creo que no nos convocan por una cuestión política, porque los bomberos y el equipamiento están”

El Jefe de Bomberos Voluntarios de Villa María denunció que, a pesar de que su organización tiene 150 refuerzos prepardos y recursos disponibles para colaborar con la crisis en La Pampa, no han sido convocados. Afirmó que se trata de una cuestión política, porque todo lo demás está preparado.

El Jefe de Bomberos Voluntarios de Villa María se refirió al tema de los incendios en la Provincia de La Pampa. En principio, afirmó que no hay una catástrofe de esta magnitud hace varios años. “Hacía bastante tiempo que no había una gran catástrofe como esta por incendios rurales“.

Sobre la cuestión de los equipamientos, aseguró que “los equipos aéreos están, el problema es la gran temperatura , los vientos, no se olvide que las temperaturas van para arriba y eso provoca unas térmicas muy impresionantes que a veces no pueden hacer funcionar los aviones“.

Más allá de eso, aseguró que como organización, Bomberos Voluntarios tiene preparados a 150 bomberos para ir a ayudar a La Pampa desde hace una semana y media, pero que no han sido convocados. “El sistema de equipamiento de Bomberos Voluntarios es muy importante, solo que no hemos sido convocados. Tenemos 150 bomberos preparados para salir hace una semana y media, hay personas de cinco provincias que están a la expectativa para salir a colaborar con los incendios de La Pampa y estos brigadistas están equipados con todo para ir a trabajar durante 48 hs. de auto-abastecimiento“. Sobre esta decisión, afirmó no entender el motivo, ya que no se trata de incomunicación. “Hace dos semanas que estamos hablando por teléfono y no coordinamos, yo creo que es una cuestión política, porque los bomberos y el equipamiento están“.

Finalmente, se lamentó de que desde la gobernación de La Pampa no estén aprovechando todo todos los recursos, porque “si no se trabaja con tiempo va a terminar siendo igual que el de La Adela“.