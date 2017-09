Gustavo Noriega: “Hacía falta equilibrio y una revisión histórica”

Luego de presentar su libro “Diccionario crítico de los 70”, el periodista Gustavo Noriega habló en la 99.9 sobre la tarea que emprendió: “a lo que se oponían todos los grupos que combatían militarmente era a la democracia, los valores liberales y derechos humanos”.

El periodista Gustavo Noriega presentó su libro “Diccionario crítico de los 70”, una especie de revisión de lo sucedido en los tiempos de la última dictadura militar, pero tratando de abordar los hechos desde la imparcialidad, algo que habitualmente no sucede en tiempos modernos.

El propio autor, a través de la 99.9, contó detalles de su trabajo: “es un tema que me interesa mucho y lo he vivido siendo joven en la década del 70. Me pareció que en los últimos años hacía falta un equilibrio y una revisión de todo lo que se ha escrito. Se me ocurrió hacer un diccionario para poner todos juntos a las personas, las ideas, los eventos y los conceptos que se discutían en esa década”.

A pesar de sus propios pronósticos, la tarea que emprendió tuvo una muy buena recepción: “ha sido muy buena, esperaba un poco de resistencia porque se ponían en el libro acciones de la guerrilla y pensé que eso generaría resistencia. Sin embargo ha tenido un eco muy bueno y mucha gente me dice que le ayuda a explicárselo a sus hijos”, comentó luego.

La ecuanimidad es difícil de lograr, pero se lo propuso en un tema delicado: “mi libro busca hacer un repaso y una lectura crítica de los años 70 y los testimonios que se han dado durante todos estos años. Por eso se llama diccionario crítico”, aclaró.

Lo que dejó en claro es que hay discursos habituales en torno a la década del 70 que debían tener un abordaje distinto: “quería tomar distancia de aquellos años, relevando bibliografía y películas de la época para tener una mirada tranquila, equilibrada y que pueda abarcar todo lo que sucedió. A lo que se oponían todos los grupos que combatían militarmente era a la democracia, los valores liberales y derechos humanos. No eran valores que ninguno de los dos bandos tuvieran en consideración”, finalizó.