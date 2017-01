Gustavo Salvadé: “Nos han mentido durante 7 años”

El guardavidas Gustavo Salvadé, se refirió en la 99.9 a la promesa que les hicieron en 2010 Gustavo Pulti y el gobierno provincial asegurándoles que iban a poder jubilarse. Siete años después, no hay novedades: “todos los veranos nos dicen que va a salir y se aprobará, pero nunca llega”, agregó.

Desde hace 7 años, un grupo de guardavidas está esperando que les permitan jubilarse. Ese derecho, se los prometió el ex intendente Gustavo Pulti junto con funcionarios del gobierno provincial, pero desde entonces no sucedió nada. Así lo aseguró uno de ellos, Gustavo Salvadé, en la 99.9: “como no estamos en el ámbito municipal no nos podemos jubilar. En agosto de 2010, el municipio con Pulti a la cabeza junto con el IPS y el Sindicato firmaron un convenio donde decían que nos iban a igualar y nos jubilarían a todos. Hasta el momento no pasó nada”.

En ese camino de espera, muchos debieron seguir cumpliendo con su tarea esperando que en las vísperas de cada verano llegara la prometida noticia. “Hubo gente que ha fallecido trabajando sin recibir ese beneficio nunca. Trabajaron hasta el último día esperando las promesas incumplidas porque todos los veranos nos dicen que va a salir y se aprobará pero nunca llega. Buscamos que a través de los medios se pueda hablar de esto que es un derecho”, dijo Salvadé.

Todos los años tratan de ver como está la situación y parece que la respuesta, como en tantos otros temas, es siempre la misma: “es una actividad riesgosa de mucha adrenalina que debe incluirse en el régimen provincial para que podamos llegar a una jubilación. Supuestamente está siempre a punto de salir”.

En cuanto a la cantidad de personas que afectaría esta medida, Salvadé no pudo dar precisiones, pero saben que merecen ser tenidos en cuenta. “Se trata de la mayoría de los guardavidas de Mogotes, muchos de los Balnearios privados del sur y los guardavidas de mutual, somos bastantes. Siento que nos han mentido durante estos 7 años porque lo anunciaron en todos los diarios y nunca pasó nada”, finalizó.