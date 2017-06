Gustavo Santos Ibáñez: “Hay una fuerte presencia policial empleada como disciplinamiento de la sociedad”

El titular del SUTEBA Mar del Plata, Gustavo Santos Ibáñez se refirió en la 99.9 a la presencia de prefectos y policía local en la puerta de algunas escuelas y lo llevó a un terreno en el que insiste la oposición respecto del intendente Carlos Arroyo: “lo que pretendemos es que vuelvan los corredores seguros y no los prefectos en la puerta”, dijo.

La presencia de prefectos y efectivos de la Policía Local en la puerta de un par de escuelas de la ciudad, generó el revuelo interno en SUTEBA que aprovechó la ocasión a nivel local para cargar contra el intendente Carlos Arroyo. El titular del sindicato en Mar del Plata, Gustavo Santos Ibáñez habló al respecto en la 99.9: “en el marco de ordenar la seguridad, la presencia policial en algunos sectores es necesaria, pero nunca habíamos visto esa presencia de esta forma. Hicimos un pedido de informes a las autoridades educativas del distrito”.

La presentación tiene que ver con una idea que ronda alrededor de dicho gremio: “nos parece mal esta medida, no se va a resolver poniendo policía incluso dentro de los establecimiento. No hay que hacer política para la foto. SUTEBA ha sido artífice de lo que eran corredores seguros de las escuelas con rondines sumado a la participación de la ciudadanía”, señaló como medida que quieren volver a implementar y por la que están realizando esta política.

También aprovechó Santos Ibáñez para bajar un mensaje en el que siguen insistiendo varios partidos políticos opositores y aprovechan estas situaciones para volver a ponerlo como un estigma: “lo que pretendemos es que vuelvan los corredores seguros y no los prefectos en la puerta. Hay una fuerte presencia policial empleada como disciplinamiento de la sociedad”, destacó.

Por último, reclamó una política de seguridad justificando la reaparición de los corredores seguros: “queremos conocer la política de seguridad en las escuelas de todo el distrito, debe haber un plan integral que se debe informar a los organismos de educación provincial”, finalizó.