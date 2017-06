Gustavo Schroeder: “El acuerdo con los municipales tendrá un impacto de 400 millones de pesos anuales”

El Secretario de Hacienda de la comuna local, Gustavo Schroeder, señaló en que medida impactará el acuerdo paritario con el Sindicato de Municipales y además, esperan que la inflación no sea demasiado alta al momento de aplicar las cláusulas gatillo: “En materia laboral-administrativa no es sencillo cambiar determinado status quo de la estructura laboral adquirida por los empleados”, señaló además sobre la productividad de los empleados.

Finalmente, después de muchas idas y vueltas, el Sindicato de Empleados Municipales aceptó la paritaria ofrecida por el gobierno local que incluye un aumento del 12% en el primer semestre y la aplicación de dos cláusulas “gatillo” atadas a la inflación en septiembre y diciembre. El impacto de este acuerdo, lo expresó a través de la 99.9 el Secretario de Hacienda Gustavo Schroeder: “tenemos la expectativa de que inflación para el segundo semestre mantenga una variable descendiente. El impacto presupuestario es estimado, pero cerca de los 400 millones de pesos anuales”.

Esa cifra se acumula a lo que ya significaba una erogación muy grande del presupuesto que tiene el municipio: “es un porcentaje muy alto respecto de los recursos genuinos que son para atender el funcionamiento del municipio. Hace varios años que eso se instaló y forma parte del problema estructural que tiene la economía”, remarcó.

Reducir la planta de empleados municipales, o mínimamente generar que esa distribución genere un impacto positivo para la ciudad, no es una tarea fácil. “En materia laboral-administrativa no es sencillo cambiar determinado status quo de la estructura laboral adquirida por los empleados. Se han ido haciendo, pero depende de cada área porque tienen su modalidad de trabajo y es ahí donde se están analizando las posibilidades para convertir el sistema”, dijo Schroeder.

Uno de los ejemplos, es el área de Desarrollo Social que hoy cuenta con 75 personas menos respecto de la gestión anterior. “Esto genera tensión en algunos lugares. Estas bajas se dan por jubilaciones y no se han repuesto, es básicamente la causa. Se está trabajando para ver de que forma se reducen los costos de las horas extras. Lo que debemos hacer es una buena distribución del personal existente, sobre todo para cubrir las franjas horarias que hoy se cubren con horas extras”, planteó.

El municipio no está en un buen momento económico y tiene que ver aún, por lo que se arrastra de la gestión anterior y que no se puede dejar de lado: “el déficit acumulado desde 2012 hasta 2015 es de 1.000 millones de pesos. Hubo alrededor de 300 millones de pesos que no estaban registrados como deuda para dar un número real. Ese déficit se trasformó en deuda”, destacó el Secretario de Hacienda.