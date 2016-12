“Hagan algo con el arroyo Pergamino”, el pedido desesperado de una evacuada a la gobernadora

María Eugenia Vidal recorrió ayer a la tarde el Complejo Pioneer, donde está funcionando uno de los centros de evacuados. La funcionaria dialogó con varias de las víctimas de la inundación y prometió trabajar para buscar una solución. El reclamo entre lágrimas de Lucrecia, domiciliada en calle Gálvez al 1500, simbolizó el de toda la ciudad. Al cierre de esta edición eran 130 los pergaminenses que se encontraban alojados en este predio.

En el Complejo Pioneer (avenida Almafuerte e Irlanda) está funcionando uno de los centros de evacuados en esta catástrofe. Hasta la tarde noche de ayer eran 130 los vecinos (principalmente de los barrios Güemes, Belgrano y José Hernández) que estaban alojados en ese predio. A las 19:30, en el marco de la visita que realizó a nuestra ciudad, la gobernadora María Eugenia Vidal recorrió las instalaciones de este centro y dialogó con víctimas de la inundación. “Hagan algo con el Arroyo”, fue el pedido desesperado de Lucrecia, vecina del barrio José Hernández, que tuvo la posibilidad de hablar cara a cara con la gobernadora con su hijo en brazos. Entre lágrimas, la vecina fue abrazada por Vidal, quien le prometió trabajar para buscar una solución. El reclamo de Lucrecia simbolizó el de todo Pergamino.

Hasta el domingo Lucrecia tenía un comercio en su domicilio, en calle Gálvez al 1500, pero perdió todo. Hoy está evacuada junto a su esposo y su hijo de dos años y medio y está viviendo una situación similar a la de la mayoría de sus vecinos. “Solamente le pedí que nos arreglen el Arroyo, no quiero que me den nada material, quiero una solución para el Arroyo, que lo cierren, que lo clausuren, que hagan algo, ¿por qué me tengo que ir de mi casa que la construí con tanto sacrificio?, ¿por qué me tengo que comprar otra casa u otro terreno?, no es justo”, le expresó a LA OPINION minutos después de su encuentro con la gobernadora.

“Tenía un kiosco, hace un mes me compré un freezer y ahora está flotando, todavía no pagué ni una cuota, no es justo, tampoco es justo que mi hijo ni que ningún chico del barrio viva esta situación, ayer decían ‘nos vamos a morir’, da mucha impotencia escucharlos decir eso y los políticos solo aparecen en los momentos de desgracia”, manifestó indignada Lucrecia, que debió autoevacuarse ayer a las 10:00, porque en el hogar de su hermana, donde estaba alojada junto a otros familiares no había espacio para todos. “No teníamos lugar donde dormir, la noche la pasamos sentados, había colchones solo para los chicos y entonces decidimos evacuarnos”, declaró.

Lucrecia hace 11 años que vive en el mismo hogar y sufrió cuatro inundaciones. “Tuvimos varias promesas como la que vivimos recién”, recordó y concluyó “perdimos toda la mercadería, pero hay que seguir luchando por nuestros hijos, queremos soluciones, no quiero que me ayuden con el kiosco, no quiero irme de mi casa, es mi lugar, quiero una solución para el Arroyo”.

Otra de las evacuadas que dialogó con Vidal fue Inés, con domicilio en Gaboto entre 25 de Mayo y Alvear. Con su marido imposibilitado de moverse debió solicitar ayuda para que lo trasladen al centro de evacuación. “No nos quedó nada, perdimos todo, no tengo dónde acostar a mi marido, pasamos otra inundación pero no fue tan grande como esta, ahora perdimos heladeras, televisores”, le contó a LA OPINION. Y consultada sobre su diálogo con la gobernadora, Inés expresó: “Nos prometió que nos iba a ayudar, pienso que hace lo que puede porque somos muchos los que necesitamos ayuda, pero en mi caso la situación de mi esposo es lo más urgente”.

“Tenemos que volver a empezar” fue una de las frases más escuchadas por LA OPINION en esta recorrida. Como expresaron Cristian y Jaquelín, un matrimonio domiciliado en barrio Belgrano, en calle Niños de Ayouma, a metros del Arroyo, que se encuentra evacuado junto a su hija en el Complejo Pioneer. “Salimos a las 7:00 porque ya había un metro de agua en mi casa, a las 9:30 fui a retirar ropa y había 1,5 metros, perdimos todo, nos trasladaron hasta acá en un colectivo de La Nueva Perla con la ropa que teníamos puesta”, le contó Cristian al Diario.

Jaquelín también mantuvo un breve diálogo con Vidal y acerca de lo hablado con la funcionaria manifestó: “Me dijo que me iban a cuidar, que me iban a ayudar a limpiar mi casa, pero yo quiero que me ayude de otra manera”. Además comentó que están siendo atendidos “muy bien, nos dieron ropa, mantas, pudimos bañar y comer” y finalizó “todos los vecinos estamos igual, lo poco que teníamos lo perdimos”.