Haz lo que yo digo, no lo que yo hago…

Se dio a conocer un video del ministro de Gobierno Bonaerense Joaquín De La Torre conduciendo su auto de manera imprudente en plena ruta, brindando un mal ejemplo de las normas que debe pregonar para prevenir accidentes.

Cuando un funcionario reclama que se cumplan las normas de tránsito para evitar accidentes, también él debe cumplirlas. El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Joaquín De La Torre es el protagonista de un video que se difundió en las últimas horas donde maneja sobre la ruta incumpliendo normas mínimas para no arriesgar su vida y la de los demás.

Si bien son apenas unos segundos, sus actitudes bastan para darse cuenta de la irresponsabilidad de sus actos. No solamente se lo observa manejando con música alta dentro del habitáculo sino que también bailando mientras maneja e incluso quitando las manos del volante, con el peligro que esto puede generar.

Una muestra más de que los encargados de dar el ejemplo constante para el resto de la ciudadanía, no son responsables tampoco con sus actos, no sólo para brindar el ejemplo, sino para cuidar a quienes tiene cerca.