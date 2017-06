Héctor “Cachi” Gutiérrez: “No se juzga a los menores como se debiera en un sistema democrático”

El Diputado Nacional Héctor “Cachi” Gutiérrez habló en la 99.9 sobre su proyecto para modificar la legislación sobre los menores y la necesidad de que mínimamente tengan responsabilidad penal y, en algunos casos, sean punibles: “la restricción de la libertad es la última instancia porque existen sanciones penales que no tienen que ver con ello”, agregó.

La discusión sobre los cambios que se deben implementar en el Código Penal para penar a los menores, es un tema delicado que incluso muchos legisladores y políticos no quieren abordar. Sin embargo, el diputado nacional Héctor “Cachi” Gutiérrez desarrolló un proyecto con medidas concretas para adoptar en esos cambios que una parte de la sociedad reclama.

A través de la 99.9, el legislador explicó que “tenemos una legislación que proviene de la época de la dictadura que es la misma por la que se juzga a los menores. Es el sistema tutelar que faculta a los jueces de menores a disponer de estos bajo tutela. Es decir que el menor no tiene abogado defensor, debido proceso y un juez imparcial que analice su situación”.

Lo que también destacó es que el país se adhirió a un Convenio como país y no está cumpliendo con las normas que se acordaron: “lo que queremos entonces es ponernos a tono con la Convención Internacional de los derechos del niño, hemos adoptado una Convención, pero no sus reglas, no se juzga a los menores como se debiera en un sistema democrático”.

Entre los planteos más importantes que tiene el proyecto que impulsa Gutiérrez es la diferenciación etaria entre los menores: “lo que establecemos son dos grupos etarios, uno de 14-15 años y otro de 16-17 años, para los cuáles establecemos determinados requisitos para que sea aplicada la ley de responsabilidad penal, lo que no significa que sea punible, sino que irá a proceso y se lo juzga”, aclaró.

También aclaró que hay dos delitos puntuales que se podrían denominar como excepcionales: “hay un grupo de delitos donde los dos grupos no sólo tienen responsabilidad penal, sino que se le aplica una pena. Se trata de los homicidios dolosos y los delitos con connotaciones sexuales. En estos dos casos, los menores no sólo irían a juicio, sino que tienen condenas específicas. La restricción de la libertad es la última instancia porque existen sanciones penales que no tienen que ver con ello, pero también pueden ser aplicadas como la restricción de acercamiento o la prisión domiciliaria, entre otras”.

Más allá de los cambios específicos que proponen, lo más importante para “Cachi” Gutiérrez es que el tema ingrese en el debate público para incluso sumar mejores ideas: “queremos plantear un debate que sin dudas nos va a enriquecer. Algunos, sin leer siquiera el proyecto ya lo están criticando. Si el menor en el código civil nuevo tiene ciertos derechos desde los 13 años, creemos que tiene que tener responsabilidades desde los 14”.

Otro de los grandes problemas, consiste en que no se ofrece el marco ideal en la cárcel para los casos en el que hay condenas: “estamos atrasados en la resocialización de los menores y en el dinero que se invierte en ello, es una responsabilidad del ejecutivo, pero nosotros como legisladores tenemos que dar un marco normativo. Es una ley polémica que no se va a resolver en dos meses y no está mal que se meta en la campaña electoral”, remarcó.