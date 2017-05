Héctor Huergo: “Hay pérdidas por 1 millón de héctares o 4 millones de toneladas, el resto son cifras exageradas”

Así lo indicó en la 99.9 el periodista Héctor Huergo respecto de la situación del campo: “Debemos ser prudentes al promedio de las perdidas globales”, advirtió.

La realidad del campo es difícil en el país y sobre todo en la provincia de Buenos Aires donde el agua acumulada está teniendo sus consecuencias directas en las cosechas. El periodista Héctor Huergo que se desempeña como editor jefe de Clarín Rural se refirió al tema en la 99.9 y señaló que “hay un enorme impacto visual de las inundaciones, pero también una afectación concreta en el volumen de las cosechas. Debemos ser prudentes al promedio de las perdidas globales”.

Los números se dicen públicamente, pero para Huergo no están directamente atados a la realidad: “hay muchos productores afectados, muchos habían sido afectados antes y las superficies que no habían sido sembradas. Las perdidas son de un millón de hectáreas, que están en riesgo de pérdida por no ser cosechada a tiempo. Hay un sistema de drenaje muy imperfecto en la Pampa Húmeda. Estaríamos en 4 millones de toneladas que se perderían si no se empieza a aligerar la cuestión, las restantes cifras son exageradas”, aseguró.

El especialista del sector afirmó también que de todas maneras y a pesar de la situación actual, habrá una cosecha récord que terminará benefiando al país: “el campo está más del lado de la solución que del problema, como se piensa habitualmente. Tendremos una cosecha récord, los precios se van a deprimir y lo que se dice livianamente no es la realidad final”, agregó.

Por último, destacó la necesidad de realizar las anunciadas y nunca realizadas obras hidráulicas para que el daño sea menor y la cosecha se potencie: “el Silo Bolsa es una herramienta que en estos casos es indispensable, ha salvado muchas toneladas. El país necesita del campo y hay que hacer las obras hidráulicas públicas y privadas para que la situación no continúe”, concluyó.