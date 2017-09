Hernán Alcolea: “La UOCRA tiene un modus operandi en toda la provincia”

El ex concejal Hernán Alcolea se refirió en la 99.9 a los negociados que los hermanos Trujillo realizaron en Mar del Plata con la UOCRA y que están ligados directamente con la detención de “Pata” Medina acusado de extorsión: “el problema es la justicia y la connivencia del sciolismo y el kirchnerismo enquistado hasta no hace mucho en el Instituto Provincial de la Vivienda”, dijo.

La detención de Juan Pablo “Pata” Medina, pone en relieve una vez más un sistema que llevó adelante la UOCRA en toda la provincia de Buenos Aires en torno a la construcción de casas que incluso Mar del Plata sufrió y parece que sigue sufriendo a través de los hermanos Trujillo.

El único actor de la política local que siempre denunció estas cosas fue el ex concejal Hernán Alcolea que además fue el impulsor del traslado de la Villa de Paso, aún hoy inconcluso: “estamos viendo un modus operandi que a nivel provincial es idéntico en los lugares donde va esta gente”, dijo en la 99.9.

En cuanto a su experiencia personal, recordó que “lo que yo viví fue el Plan Dignidad llevado adelante por el Instituto Provincial de la Vivienda que le dio a los Trujillo el dinero para construir casas que después no se construyeron. Sólo hicieron algunas a través de una empresa y luego quedaron en sus manos, para que luego las viviendas fueran ocupadas”.

A pesar de su tarea en el Concejo Deliberante e incluso una denuncia penal presentada, ni la política ni la justicia hicieron algo al respecto porque también estaban blindados: “por más pedido de informe que realizamos cuando era concejal, jamás tuvimos una respuesta ni política ni judicial porque también los vecinos del Barrio San Carlos hicieron una denuncia para pedir una auditoría completa del Plan Dignidad”, detalló Alcolea.

No era un dato oculto que la UOCRA cuenta con el apoyo político y sobre todo en el gobierno anterior: “el problema es la justicia y la connivencia del sciolismo y el kirchnerismo enquistado hasta no hace mucho en el Instituto Provincial de la Vivienda. Cuando el municipio fueron a controlar, los que terminaron en el hospital fueron los agentes municipales y nadie dijo nada al respecto”.

Lo llamativo y que remarcó Alcolea, es que en la actualidad se ha pretendido completar el traslado de la Villa de Paso dandole las obras restantes una vez más a los Trujillo, como si nunca hubiera pasado nada: “para el cierre del traslado de la Villa de Paso, nos dijeron nuevamente en las últimas reuniones que teníamos que darle las obras a los Trujillo y les dijimos que ese camino ya lo habíamos recorrido, que después llegaba la plata, pero no aparecían las casas. Eso se detuvo con la excusa de que no había más terreno para hacer las 70 u 80 casas que faltan”, finalizó.