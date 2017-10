Hernán Alcolea: “No me gusta que me vengan a apretar”

El flamante funcionario elegido por el intendente Carlos Arroyo, Hernán Alcolea, se refirió en la 99.9 a la función que tendrá como presidente de una unidad de gestión para abordar las relaciones con las cooperativas. Dejó en claro como será su manera de actuar: “la violencia no se justifica en ningún contexto pero tenemos que saber decir que no y comprometerse sólo a lo que sabemos que podemos cumplir”.

El intendente Carlos Arroyo decidió sumar a su gobierno para un sector sensible al ex concejal Hernán Alcolea que siempre se ha destacado por su tarea en temas delicados para la ciudad. En la 99.9 el flamante funcionario señaló que “el intendente me convocó para hacerme una propuesta interesante por el desafío que representa. Lo que hemos generado es una unidad de gestión con seis altos funcionarios para abocarnos al tema de las cooperativas donde se ha ido cambiando el funcionario responsable porque no se han podido encausar las cosas”.

El nuevo cambio se genera luego de una agresión física al nuevo Secretario de Hacienda Hernán Mourelle. Al respecto, agregó que “a esta altura de la vida cívica hemos entendido los argentinos que la violencia no puede ser aceptada. Quiero armar un protocolo de tratamiento para que todas las cooperativas reciban el mismo trato. Hay que saber decir que no y comprometerse a lo que el municipio puede hacer para que no haya confusiones”, anticipó sobre su idea.

No sólo aceptó que el gobierno municipal debe tener responsabilidad, sino que del otro lado tienen que sentir lo mismo: “hay que tener palabra y si se cumple lo que uno compromete, eso después se traducirá en confianza. Pero es un camino de ida y vuelta porque las cooperativas tienen que cumplir con lo que tienen que hacer. También revisaremos que ninguna esté floja de papeles porque es inaceptable”, indicó Alcolea.

La violencia no es una forma de solucionar los problemas y es una de las premisas que tiene el ex edil: “podemos tratar los temas más duros y difíciles hablando, pero no me gusta que me vengan a presionar o apretar porque la violencia no se justifica en ningún contexto”, finalizó.