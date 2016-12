Horacio Insanti: “Nunca hubo pruebas directas ni indirectas”

El abogado Horacio Insanti habló en la 99.9 sobre el fallo en la denominada Causa CNU y más de allá de mostrarse satisfecho porque sus defendidos fueron prácticamente absueltos; se lamentó el resultado del juicio: “a uno le queda la sensación de que algo pasó en el medio para este fallo”, indicó.



El fallo en la denominada Causa CNU finalmente se hizo público y condenó a tres de los acusados (Demarchi, Otero y Durquet) a prisión perpetua. El abogado Horacio Insanti se refirió en la 99.9 a los delitos por los cuáles se realizó la acusación y remarcó que “tenía expectativas ciertas respecto de la asociación ilícita, pero no con los delitos de lesa humanidad. Es un sabor agridulce porque mis dos defendidos fueron absueltos y Azzaro fue condenado por asociación ilícita a 5 años de prisión”.

Luego continuó: “a nadie le gusta que al lado, luego de un juicio de un año y medio, se dicten las sentencias que se han dictado así no sean defendidos míos. Las expectativas eran otras, pero no conocemos los fundamentos de la sentencia y se darán a conocer el 20 de marzo”.

Hay detalles dentro del fallo que se dio a conocer ayer, que según Insanti no han sido debidamente notificados en los medios y son relevantes: “se debe tener en consideración que se ordenó remitir al testimonial de las actuaciones al juzgado federal de turno en primera instancia por considerar que el crimen de Ernesto Piantoni también fue de lesa humanidad y debe investigarse en ese marco”.

Lo que tiene claro el abogado es que se ha desestimado toda una línea de investigación y, además, no hubo nunca pruebas concretas para la condena a la que se llegó: “habría que investigar por donde pasó la cuestión porque fue lo que no se hizo durante todo el juicio por la verdad y derivó en esto que deja apartada toda una línea esencial de la atribución de los hechos”. Después señaló que “si los fundamentos pasan por la atribución al conjunto en su presencia en cercanía de los hechos y a partir de allí de un desgrane de atribución de responsabilidades, habrá que ver Montoneros que responsable tiene al respecto”.

En cuanto a los argumentos que incluso fue presentando la fiscalía, no brindaron nunca elementos concretos: “lo que dijo Adler es que según el derecho formal no se puede condenar a nadie. Es una frase rara porque hay formalidad en el derecho pero no hay derecho formal. Pruebas directas no hubo y a mi parecer, indirectas tampoco. La realidad es que no hubo nada de nada. A uno le queda la sensación de que algo pasó en el medio para este fallo”, finalizó.