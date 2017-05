Horacio Insanti: “Ullúa puede dar luz sobre distintas situaciones”

El abogado Horacio Insanti habló en la 99.9 sobre la aparición de Eduardo Ullúa quien el pasado viernes brindó declaración indagatoria y señaló que le pareció “inquietante” la presencia del fiscal de cámaras, Daniel Adler: “Nunca lo he visto en este tipo de acciones”.

La aparición de Eduardo Ullúa, fue una sorpresa para todos. Uno de los testigos que puede aportar muchas cosas a distintas causas y sobre todo a la denominada CNU, empieza a despertar ciertos interrogantes.

El abogado Horacio Insanti que participó en la causa anteriormente citada, habló al respecto en la 99.9 y remarcó que “nadie esperaba la presencia de Ullúa y mucho menos desde la justicia marplatense. Algo ha descarrilado, ha salido de eje. No creo la historia de que lo entregó una tía que él habría ido a ver estando enferma”.

Lo que avizora es que puede haber revelaciones muy importantes porque conoce datos que hasta ahora no han sido revelados: “es una presencia inquietante, para mí bienvenido sea porque puede echar una luz de esclarecimiento sobre la situación. No puedo desconocer que las cuestiones de fondo no fueron tocadas y la presencia de Ullúa puede revelarlas”.

Como muchas otras cosas alrededor de la causa CNU, hubo otro dato inquietante al momento de realizar la declaración indagatoria de Eduardo Ullúa: “me ha llamado mucho la atención la presencia del fiscal de cámaras en la indagatoria. Nunca lo he visto en este tipo de acciones. Es grave el tema. Si es cierto lo que a mí me ha llegado, la razón invocada por el Dr. Adler es que todos los fiscales estaban de licencia. Habría que investigar que esto es así porque sería algo delicado”, agregó.

El aporte que puede tener no se limita sólo a esta causa, sino que hay otras donde puede clarificar distintas cuestiones: “Ullúa es sólo una parte de la causa CNU. En la causa de La Cueva fue citado por muchos testigos, por ejemplo. Tiene imputaciones muy serias por hechos posteriores en el GADA 601. No creo que haya espacio hoy para negociar con Ullúa”, finalizó.