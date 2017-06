Hugo Toso: “La relación con Marinier es muy buena”

El vecinalista Hugo Toso habló en la 99.9 de la relación con los funcionarios del gobierno local y como destacó el buen trato con la Sub-Secretaria de Asuntos de la Comunidad, también le pidió a Fernando Telpuk que los atienda. “Después de mucho tiempo hemos podido avanzar para que muchos vecinos lleguen a su casa”, señaló sobre las obras en las calles.

Los barrios de Mar del Plata, lógicamente, presentan distintas realidades pero la mayoría coinciden en algunas problemáticas como el estado de las calles o la inseguridad. También tienen diferentes representantes ante las autoridades municipales, como el caso del vecinalista del Barrio Juramento Hugo Toso que en la 99.9 destacó algunos avances: “después de mucho tiempo hemos podido avanzar para que muchos vecinos lleguen a su casa. Se han arreglado algunas calles pero queda bastante por hacer”, advirtió.

La relación con la sub-secretaria de Asuntos de la Comunidad, Stella Maris Marinier, estuvo en un momento en jaque, pero destacó que hoy la situación es positiva: “la relación es muy buena a pesar de que hemos firmado documentos pidiendo aclaraciones cuando salieron en algunos medios declaraciones muy fuertes que no se condicen con la realidad. El fomentismo vive peticionando para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”. Incluso contró que “Marinier se comunicó con nosotros y pidió disculpas porque sus declaraciones no habían sido así, después de eso nos ha ayudado a la gestión de ciertos temas, nos está acompañando”.

Uno de los principales problemas de las sociedades de fomento radica en las deudas que mantiene el gobierno municipal con los convenios y en ese sentido, Toso adelantó que la idea es regularizarlos: “estamos cobrando con retraso, pero hay una propuesta de un plan que se firmaría ahora junto con el convenio donde se aceptaría la deuda y desde el mes de agosto se pagarían dos períodos por mes para normalizar la situación”.

La inseguridad golpea fuerte en muchos barrios y Juramento no es la excepción. En ese sentido, le pidió al Secretario de Seguridad Fernando Telpuk que los reciba ya que no ha respondido aún los pedidos: “trabajamos mucho por la policía comunal, muchas sociedades de fomento no lo entendían y otros creían que era lo mejor. Se generó una disputa entre la fuerza provincial y la nueva fuerza local, pero asumimos el compromiso. En esta gestión no hemos podido ver a Telpuk todavía, le hemos pedido una entrevista a él y al jefe de la policía, pero no recibimos respuesta”.

Los motivos del aumento de la inseguridad son siempre los mismos, pero Toso los recordó: “la inseguridad en el barrio está grave, hay robos de mochilas y elementos por la calle. A las 19 o 19.30 no anda nadie por la calle. La droga se transforma en un atenuante, además de que los menores que delinquen vuelven rápido a las calles”, finalizó.