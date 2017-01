ICBC trae al país el depósito remoto de cheques a través de una app

En sintonía a sus intenciones de posicionarse como líder en banca digital, la entidad de origen chino suma nuevos servicios para la gestión mobile de las operaciones de sus clientes.

Luego de que tres delegados asistieran a una capacitación de tres meses en China, para luego volver y entrenar a un equipo de 70 especialistas, la filial local del ICBC estrenó un servicio hasta ahora no disponible en la Argentina: el depósito remoto de cheques a través de una aplicación mobile. La funcionalidad, que costó U$S1 millón sólo en mano de obra para su desarrollo, se suma así al abanico de opciones que ofrece ICBC Multipay, la app que la entidad brinda a sus empresas clientes para gestionar las operaciones de sus negocios estén donde estén.

“Nuestra casa matriz nos encomendó ser líderes en la Argentina en banca digital. Desde el año 2001, cuando lanzamos nuestra plataforma web Multipay, venimos haciendo inversiones continuas en ese sentido, y con el objetivo específico de acercar el banco a nuestros clientes de unamanera mucho más cómoda y ágil que la de tener que transaccionar a través de los canales digitales”, introduce Mariano Lucio Perel, Head of Transactional Products and Services del área de Corporate & Investment Banking de ICBC Argentina.

Más de 15 años atrás, cuando se lanzó la mencionada plataforma web, el sitio ya permitía manejar todos los productos transaccionales posibles de operar en el país; es decir, desde el pago a proveedores y empleados hasta cobranzas locales, pasando por todos los productos que conciernen al comercio exterior, todo ello sin papeles.

“Lo que hicimos ahora es evolucionar y trasladar esos servicios a lo que es la app de Multipay”, destaca el directivo sobre el desarrollo disponible para teléfonos con sistemas operativos iOS y Android; y luego agrega: “Esto se lanzó en noviembre y tras recoger de encuestas a nuestros clientes, tesoreros externos, y actores financieros globales, que lo que más requerían de una aplicación móvil era la posibilidad de aprobar en forma remota operaciones que fueron previamente iniciadas en la compañía”.

Así, una empresa que opera a través de Multipay puede subir a la plataforma sus listas de pago a proveedores y empleados y aprobarlas desde cualquier smartphone que tenga descargada la app. “En general, encontrar a los firmantes o apoderados para firmar esas listas era la parte más engorrosa de este tipo de procesos dentro de una compañía”, comenta Perel, para detallar luego que esta versión mobile del sitio de pagos permitirá, además de aprobar operaciones, visualizar tanto saldos como movimientos.

Por otra parte, quienes hasta hoy deseaban realizar undepósito de cheques en forma remota debían pedirle al banco un scanner, el cual funcionaba como lector de cheques y estaba conectado a Multipay. Ahora, este servicio lanzado en 2012 encuentra su upgrade en la captura que realiza la nueva app del frente y dorso de los cheques. Para ello, el desarrollo activa la cámara de manera automática al iniciar un depósito, mientras su tecnología registra con un mayor detalle la luz, el foco y los márgenes necesarios para autenticar el papel.

“A aquellas empresas que tienen estructuras de cobranza un poco más masivas, descentralizadas o mixtas, les da la posibilidad de, en forma muy ágil y segura, hacer depósitos de cheques en el momento en que reciben el papel, lo que ahorra tiempo”, dice el representante del ICBC. A este beneficio se añade, del mismo modo, la oportunidad de depositar un cheque hasta las 18 horas para que sea cobrado ese mismo día, extendiendo el horario bancario disponible para hacer el trámite al de la cámara compensadora.

Para hacer uso de esta posibilidad de operar de forma remota, los clientes deben hacer un primer login desde la plataforma web, donde encuentran acceso no sólo a la habilitación para utilizar la aplicación móvil, sino a un administrador de permisos para determinar qué empleado puede gestionar qué operaciones.

“Siempre tratamos de que los desarrollos brinden soluciones a lo largo de la cadena de valor de nuestros clientes, y que puedan beneficiar también a sus clientes y proveedores, algo que las nuevas tecnologías facilitan cada vez más. Por eso, esta aplicación la puede usar también un cobrador de la empresa que no tenga nada que ver con el banco; con la habilitación de la empresa para que haga el depósito, está haciendo lo mismo que el que va a las sucursales, deja el cheque y recibe el ticket”, explica Perel.

La funcionalidad, construida sobre la base de una plataforma provista por casa matriz, pero desarrollada mayormente a nivel local, cuenta con un diseño intuitivo y está disponible tanto para pymes como para compañías corporativas. Se trata, a su vez, de una herramienta ideada por la filial argentina del banco, que no está disponible aún en China, y que servirá de modelo para otras filiales del ICBC interesadas en desarrollarla.

Desde un costado más técnico, ICBC asegura que la aplicación ocupa poco espacio en la memoria de los dispositivos y no deja rastros de información sensible en los equipos. A su vez, el banco adelanta que sus clientes podrán, en breve, autenticar su identidad por biometría; es decir, a través de su cara, su huella digital, o su voz. Y además promete, para quienes utilizan ICBC Multipay, nuevas funcionalidades en la administración de permisos de uso de la aplicación.

Tenemos la expectativa de que esto siga creciendo, siguiendo un poco lo que es la tendencia mundial, en la que el uso de aplicaciones móviles va desplazando día a día al uso de de PCs y de laptops”, concluye Perel, apostando a la adopción de todas las soluciones digitales del banco por parte de sus 80.000 usuarios a nivel empresas y su millón de clientes en banca minorista.